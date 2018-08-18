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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:30

ИнтерКАЛбуд, говорите, в народе называют?
Вчера кого -то заулюлюкали за Гатное...
а оно вот как бывает...

В этом году организаторы пригласили строительную компанию «Интергал-Буд» принять участие в European Property Awards 2018, которая проходит ежегодно в Лондоне. Она является частью Международной Премии, которая работает уже более 20 лет. В рамках конкурса жюри выбирает не более 5 компаний в одну категорию и награждает лучших из лучших специалистов в сфере недвижимости: архитекторов, дизайнеров интерьера, риэлторов и девелоперов всего мира.

Как результат, компания «Интергал-Буд» победила в категориях:
• Mixed-use Architecture for Ukraine с проектом «INTERGAL CITY»;
• Residential High-rise Development for Ukraine с жилым комплексом комфорт-класса «Малахит»;
• Residential Development for Ukraine - ЖК «Озерный гай Гатное».

Можно условный Малахит построить и через пять лет за него премии получать. в лАндоне

http://intergal-bud.com.ua/pressroom/news/2018/intergal-bud-poluchil-mezhdunarodnoe-priznanie-srazu-s-tremya-svoimi-proektami/?utm_source=ukr.net&utm_medium=news&utm_campaign=october
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 10 жов, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:31

  Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.


нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек
в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:33

  Первый написав:
  Vlad442 написав:Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.


Да Ви ще той тролляка.
Тьфу на Вас один раз :mrgreen:

2вуха площею 460 квадратів в третьому будинку евріки.
Прям торчком всі повставали :mrgreen:

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Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 10 жов, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:33

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.


нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек
в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах

грусно у вас там.
у меня в радиусе 5 минут 2 бассейна
:mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:34

  X-Fresh написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+

в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?

элитка именно па10

Сильное отличие ихней элит от нашей? Качество мемориалов и т.д.
ЗЫ. евроокна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:36

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.


нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек
в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах

С 7 до 8 до 2 чел на дорожке, с 17 до 18 тоже, с 21 до 23 тоже. Аллергии за год не было. Насчёт глубины попрошу чтоб сфоткали, как выложить?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:39

  Kostia написав:С 7 до 8 до 2 чел на дорожке, с 17 до 18 тоже, с 21 до 23 тоже. Аллергии за год не было. Насчёт глубины попрошу чтоб сфоткали, как выложить?


да не надо фоток, говорю же - я его наизусть изучил за 5 лет)
очень не рекомендую

зы: после 10 лет в открытом бассике динамо бассейн спортлайф - не более чем мелкая, воняющая хлоркой лужа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:53

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+

в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?

В Польше и Чехии все-таки, средние зп по-ниже, но недвига такого уровня как Тетрис и в похожем локейшене, как я понимаю - где-то к +-7куе подбирается.

Думаю, что в Польше и Чехии никто не додумается влупить 30-40-этажную башню посреди хрущей и назвать это "элитным жильем".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:55

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:С 7 до 8 до 2 чел на дорожке, с 17 до 18 тоже, с 21 до 23 тоже. Аллергии за год не было. Насчёт глубины попрошу чтоб сфоткали, как выложить?


да не надо фоток, говорю же - я его наизусть изучил за 5 лет)
очень не рекомендую

зы: после 10 лет в открытом бассике динамо бассейн спортлайф - не более чем мелкая, воняющая хлоркой лужа

Непонятно почему вы в лужу ходили 5 лет) честно, не разделяю ваши взгляды. По соотношению цена качество лучше спортлайф бассейна нет в Киеве.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:58

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:В Польше и Чехии все-таки, средние зп по-ниже, но недвига такого уровня как Тетрис и в похожем локейшене, как я понимаю - где-то к +-7куе подбирается.

Думаю, что в Польше и Чехии никто не додумается влупить 30-40-этажную башню посреди хрущей и назвать это "элитным жильем".

В Варшаве додумались. В Праге - сделали бы, но не разрешают.
airmax78
 
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