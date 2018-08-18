Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ИнтерКАЛбуд, говорите, в народе называют? Вчера кого -то заулюлюкали за Гатное... а оно вот как бывает...
В этом году организаторы пригласили строительную компанию «Интергал-Буд» принять участие в European Property Awards 2018, которая проходит ежегодно в Лондоне. Она является частью Международной Премии, которая работает уже более 20 лет. В рамках конкурса жюри выбирает не более 5 компаний в одну категорию и награждает лучших из лучших специалистов в сфере недвижимости: архитекторов, дизайнеров интерьера, риэлторов и девелоперов всего мира.
Как результат, компания «Интергал-Буд» победила в категориях: • Mixed-use Architecture for Ukraine с проектом «INTERGAL CITY»; • Residential High-rise Development for Ukraine с жилым комплексом комфорт-класса «Малахит»; • Residential Development for Ukraine - ЖК «Озерный гай Гатное».
Можно условный Малахит построить и через пять лет за него премии получать. в лАндоне
Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.
нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.
нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах
грусно у вас там. у меня в радиусе 5 минут 2 бассейна
Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.
нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах
С 7 до 8 до 2 чел на дорожке, с 17 до 18 тоже, с 21 до 23 тоже. Аллергии за год не было. Насчёт глубины попрошу чтоб сфоткали, как выложить?