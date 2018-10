Додано: Сер 10 жов, 2018 12:59

Kostia написав: Непонятно почему вы в лужу ходили 5 лет) честно, не разделяю ваши взгляды. По соотношению цена качество лучше спортлайф бассейна нет в Киеве.



по привычке ходил - каюсь

пока к аллергологу на прием не сходил

уже говорил, шо лучший бассик на правом берегу - ска

спортлайф в топку, бассейн в котором можно ходить по дну - ванна

