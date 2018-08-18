по привычке ходил - каюсь
пока к аллергологу на прием не сходил
уже говорил, шо лучший бассик на правом берегу - ска
спортлайф в топку, бассейн в котором можно ходить по дну - ванна
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Додано: Сер 10 жов, 2018 12:59
по привычке ходил - каюсь
пока к аллергологу на прием не сходил
уже говорил, шо лучший бассик на правом берегу - ска
спортлайф в топку, бассейн в котором можно ходить по дну - ванна
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 10 жов, 2018 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:03
А где среди хрущей елитка 40ка етажная?
Всім процвітання!
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:03
Серж-ик, фас!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Получается на Теремках лучший бассейн в сети спортлайф, так как там обосновалась федерация по прыжкам в воду
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:05
кстати да, 50-метровый
но выбора то особого у федерации нет
зы: забыл - 5й элемент еще, ходил туда когда на оболони жил - пойдет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:08
как вы ходите в бассейн? фу фу
в душе все сцутся под себя
кто не успел высцаться в душе, делает это в басике
когда за кем то плывешь, обязательно кто то еще и пердит
жесть
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:10
airmax78
Вас услышали
"Минрегион разрешил проектировать лифты из жилого дома в подземный паркинг"
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:13
Это да. В душе еле сдерживаюсь, но дать струей с тумбы - это святое.
А перед бассейном специально горохом с тушняком заправляюсь - после этого просто летишь в бурунах по дорожке, жалкие юзеры моноласт отдыхают.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 10 жов, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:14
Добрый день. Тут вот вышла новость что Приват продает квартиры.
Посмотрел на цены в одном доме , вреде все так хорошо , но не пойму в чем подвох ?
Например 99 метров , днепровский район, П.Запорожца 26-А , цена 1,556 млн.грн
Еще и паркоместо !!!
Вот еще вариант 132 кв.м. с машиноместом цена 2,129 млн.грн
Продавец точно Приват , вот ссылка с сайта банка
В чем подвох ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:15
Возможно, стартовая цена
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