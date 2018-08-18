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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:59

  Kostia написав:Непонятно почему вы в лужу ходили 5 лет) честно, не разделяю ваши взгляды. По соотношению цена качество лучше спортлайф бассейна нет в Киеве.


по привычке ходил - каюсь
пока к аллергологу на прием не сходил
уже говорил, шо лучший бассик на правом берегу - ска
спортлайф в топку, бассейн в котором можно ходить по дну - ванна
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 10 жов, 2018 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:03

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:В Польше и Чехии все-таки, средние зп по-ниже, но недвига такого уровня как Тетрис и в похожем локейшене, как я понимаю - где-то к +-7куе подбирается.

Думаю, что в Польше и Чехии никто не додумается влупить 30-40-этажную башню посреди хрущей и назвать это "элитным жильем".

В Варшаве додумались. В Праге - сделали бы, но не разрешают.

А где среди хрущей елитка 40ка етажная?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:03

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.

Скажем так, в не самом плохом месте, в не самом плохом доме, и не доме еще, и сдадут явно позже чем через год

Серж-ик, фас!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Получается на Теремках лучший бассейн в сети спортлайф, так как там обосновалась федерация по прыжкам в воду
fasser
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:05

  fasser написав:Получается на Теремках лучший бассейн в сети спортлайф, так как там обосновалась федерация по прыжкам в воду


кстати да, 50-метровый
но выбора то особого у федерации нет

зы: забыл - 5й элемент еще, ходил туда когда на оболони жил - пойдет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:08

  kingkongovets написав:
  fasser написав:Получается на Теремках лучший бассейн в сети спортлайф, так как там обосновалась федерация по прыжкам в воду


кстати да, 50-метровый
но выбора то особого у федерации нет

зы: забыл - 5й элемент еще, ходил туда когда на оболони жил - пойдет


как вы ходите в бассейн? фу фу
в душе все сцутся под себя
кто не успел высцаться в душе, делает это в басике
когда за кем то плывешь, обязательно кто то еще и пердит

жесть
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:10

airmax78
Вас услышали
"Минрегион разрешил проектировать лифты из жилого дома в подземный паркинг"
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... yy-parking
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:13

  X-Fresh написав:
  kingkongovets написав:
  fasser написав:Получается на Теремках лучший бассейн в сети спортлайф, так как там обосновалась федерация по прыжкам в воду


кстати да, 50-метровый
но выбора то особого у федерации нет

зы: забыл - 5й элемент еще, ходил туда когда на оболони жил - пойдет


как вы ходите в бассейн? фу фу
в душе все сцутся под себя
кто не успел высцаться в душе, делает это в басике
когда за кем то плывешь, обязательно кто то еще и пердит

жесть

Это да. В душе еле сдерживаюсь, но дать струей с тумбы - это святое.
А перед бассейном специально горохом с тушняком заправляюсь - после этого просто летишь в бурунах по дорожке, жалкие юзеры моноласт отдыхают.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 10 жов, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:14

Добрый день. Тут вот вышла новость что Приват продает квартиры.

Посмотрел на цены в одном доме , вреде все так хорошо , но не пойму в чем подвох ?

Например 99 метров , днепровский район, П.Запорожца 26-А , цена 1,556 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/305999
Еще и паркоместо !!!

Вот еще вариант 132 кв.м. с машиноместом цена 2,129 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/305998

Продавец точно Приват , вот ссылка с сайта банка
https://privatbank.ua/ru/prodazh-bankivskoho-mayna

В чем подвох ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:15

  zzzzzz написав:Добрый день. Тут вот вышла новость что Приват продает квартиры.

Посмотрел на цены в одном доме , вреде все так хорошо , но не пойму в чем подвох ?

Например 99 метров , днепровский район, П.Запорожца 26-А , цена 1,556 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/305999
Еще и паркоместо !!!

Вот еще вариант 132 кв.м. с машиноместом цена 2,129 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/305998

Продавец точно Приват , вот ссылка с сайта банка
https://privatbank.ua/ru/prodazh-bankivskoho-mayna

В чем подвох ?

Возможно, стартовая цена
antey1969
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