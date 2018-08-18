Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:19
kingkongovets написав:
ну спортлайф с глубиной по пояс и запредельным количеством химии в воде тож не айс, если уж на то пошло
есть открытый бассик на бастионной, есть закрытый на деловой в инфизе
но канешна нормальной воды в киеве раз два и обчелся, тут соглашусь
Один из двух с нормальной водой в TSARSKY, не ?
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:19
antey1969
Так банк в этом доме продает 60 квартир !!!!!!!!
Вот весь список на продажу !!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1623690792
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:22
подвох в том что из всего киева приват продает только в этом одном доме. если я не ошибась то были какие то нюансы с постройкой и документацией на этот дом
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:27
Однушка 60 метров - 883 тыс.грн ( 31,5 тыс $ )
https://setam.net.ua/auction/305997
Что-то тут не так.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:30
Указано же - "СТАРТОВАЯ ЦЕНА!"
antey1969
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:31
Kostia
В Ocean Mall відкриють IKEA, IMAX та H&M: що вже відомо
https://www.the-village.com.ua/village/ ... zhe-vidomo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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antey1969
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X-Fresh
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:32
antey1969 Так а чего такая низка стартовая цена ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:35
zzzzzz написав: antey1969
Так а чего такая низка стартовая цена ?
Возможно, оценочная стоимость по каталогу
antey1969
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