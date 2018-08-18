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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2263226422652266>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:19

  kingkongovets написав:ну спортлайф с глубиной по пояс и запредельным количеством химии в воде тож не айс, если уж на то пошло
есть открытый бассик на бастионной, есть закрытый на деловой в инфизе
но канешна нормальной воды в киеве раз два и обчелся, тут соглашусь


Один из двух с нормальной водой в TSARSKY, не ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:19

antey1969

Так банк в этом доме продает 60 квартир !!!!!!!!

Вот весь список на продажу !!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1623690792
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:22

  zzzzzz написав:Добрый день. Тут вот вышла новость что Приват продает квартиры.

Посмотрел на цены в одном доме , вреде все так хорошо , но не пойму в чем подвох ?

Например 99 метров , днепровский район, П.Запорожца 26-А , цена 1,556 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/305999
Еще и паркоместо !!!

Вот еще вариант 132 кв.м. с машиноместом цена 2,129 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/305998

Продавец точно Приват , вот ссылка с сайта банка
https://privatbank.ua/ru/prodazh-bankivskoho-mayna

В чем подвох ?


подвох в том что из всего киева приват продает только в этом одном доме. если я не ошибась то были какие то нюансы с постройкой и документацией на этот дом
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:27

Однушка 60 метров - 883 тыс.грн ( 31,5 тыс $ )

https://setam.net.ua/auction/305997

Что-то тут не так.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:30

  zzzzzz написав:antey1969

Так банк в этом доме продает 60 квартир !!!!!!!!

Вот весь список на продажу !!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1623690792

Указано же - "СТАРТОВАЯ ЦЕНА!"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:31

Kostia
В Ocean Mall відкриють IKEA, IMAX та H&M: що вже відомо
https://www.the-village.com.ua/village/ ... zhe-vidomo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:31

  zzzzzz написав:Однушка 60 метров - 883 тыс.грн ( 31,5 тыс $ )

https://setam.net.ua/auction/305997

Что-то тут не так.....

Аукцион с повышением
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:32

  kingkongovets написав:Kostia
В Ocean Mall відкриють IKEA, IMAX та H&M: що вже відомо
https://www.the-village.com.ua/village/ ... zhe-vidomo


ЦП +10% на этой новости
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:32

antey1969

Так а чего такая низка стартовая цена ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:35

  zzzzzz написав:antey1969

Так а чего такая низка стартовая цена ?

Возможно, оценочная стоимость по каталогу
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