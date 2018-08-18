Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:лучший бассейн на правом берегу это спортлайф на теремках, но там дорожки поперёк сделали)
— Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течёт, второе место занимает в мире! — А первая в Ереване, да? — Нет, в Сан-Франциско. — А Боржом? Сначала подумай, потом говори.
Лучший басейн в ЦарскомБ потом Пятый Элемент ........
Serg-ik написав:Какая же это новость? По цене около 750 долл за метр квартиры в этом доме весь 2018 г. продаются-на сайтах есть.(надо бы к Бараке заглянуть в историю) Я пару лет назад кидал здесь ссылочку, кто-то отреагировал, что дом был проблемный.
Вообще-то 1,556 млн.грн / 28 = 550 долларов / кв.м. Так там еще и ПАРКОМЕСТО идет в комплекте !!!
Серж, может это оно? Предложение от которого нельзя отказаться?
antey1969 написав:"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа",
и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке? Реформы нон-стоп предполагают рассрочку или льготное кредитование для пенсионеров, желающих не платить за расточительного судью/прокурора/... ?
antey1969 написав:"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа",
Жалко шо у нас вицепремьер ипанат и не знает законов. Например свежачок из о коммерческом учете.
Kostia написав:лучший бассейн на правом берегу это спортлайф на теремках, но там дорожки поперёк сделали)
— Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течёт, второе место занимает в мире! — А первая в Ереване, да? — Нет, в Сан-Франциско. — А Боржом? Сначала подумай, потом говори.
Лучший басейн в ЦарскомБ потом Пятый Элемент ........
striped написав: и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке? Реформы нон-стоп предполагают рассрочку или льготное кредитование для пенсионеров, желающих не платить за расточительного судью/прокурора/... ?
Пенсам субсидия покроет. Если действительно введут, то неважно сколько счетчиков. Они в кирпичном хруще очень быстро окупятся, особенно если не угловой стояк. В хрущах МОПы копеечного метража - там по сути одна лестница