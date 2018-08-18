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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:18

  Serg-ik написав:
  X-Fresh написав:зачем тебе в центре столицы заводы?

чтобы умным рабочим с высшим образованием было недалеко добираться до высокотехнологичного завода, где производят суперсовременную технику.
В Задрыпупинске такое строить не имеет смысла


пишите петицию Володе и вас может быть услышат :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:20

  Kostia написав:лучший бассейн на правом берегу это спортлайф на теремках, но там дорожки поперёк сделали)


— Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течёт, второе место занимает в мире!
— А первая в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско.
— А Боржом? Сначала подумай, потом говори.

Лучший басейн в ЦарскомБ потом Пятый Элемент ........
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:20

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:Какая же это новость? По цене около 750 долл за метр квартиры в этом доме весь 2018 г. продаются-на сайтах есть.(надо бы к Бараке заглянуть в историю)
Я пару лет назад кидал здесь ссылочку, кто-то отреагировал, что дом был проблемный.


Вообще-то 1,556 млн.грн / 28 = 550 долларов / кв.м.
Так там еще и ПАРКОМЕСТО идет в комплекте !!!

Серж, может это оно? Предложение от которого нельзя отказаться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:22

  antey1969 написав:"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа",Зображення


и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке? Реформы нон-стоп предполагают рассрочку или льготное кредитование для пенсионеров, желающих не платить за расточительного судью/прокурора/... ?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:22

  antey1969 написав:"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа",Зображення

Жалко шо у нас вицепремьер ипанат и не знает законов. Например свежачок из о коммерческом учете.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:23

  4e4ensxe написав:
  Kostia написав:лучший бассейн на правом берегу это спортлайф на теремках, но там дорожки поперёк сделали)


— Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течёт, второе место занимает в мире!
— А первая в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско.
— А Боржом? Сначала подумай, потом говори.

Лучший басейн в ЦарскомБ потом Пятый Элемент ........

Сколько метров там бассейн, какая высота вышек?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

лишь бы зима была теплая, не очень хочется платить за отопление
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:29

  striped написав:
и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке? Реформы нон-стоп предполагают рассрочку или льготное кредитование для пенсионеров, желающих не платить за расточительного судью/прокурора/... ?

Пенсам субсидия покроет.
Если действительно введут, то неважно сколько счетчиков. Они в кирпичном хруще очень быстро окупятся, особенно если не угловой стояк. В хрущах МОПы копеечного метража - там по сути одна лестница
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:30

  zzzzzz написав:
Вообще-то 1,556 млн.грн / 28 = 550 долларов / кв.м.
Так там еще и ПАРКОМЕСТО идет в комплекте !!!


Зет. Нада брать. Не сси. Розкажеш потім на форумі. Я лайкну. Отримаєш медальку.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 10 жов, 2018 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке?

Там не надо кучу счетчиков, есть намного более простые варианты
Faceless
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