RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22662267226822692270>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:31

  X-Fresh написав:лишь бы зима была теплая, не очень хочется платить за отопление

ходите после меня в бассейн - есть шанс отогреться
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7405
З нами з: 30.11.11
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1770 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:32

  striped написав:
  antey1969 написав:"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа",Зображення


и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке? Реформы нон-стоп предполагают рассрочку или льготное кредитование для пенсионеров, желающих не платить за расточительного судью/прокурора/... ?

На каждую батарею.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13319
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:32

  Kostia написав:Сколько метров там бассейн, какая высота вышек?


в гугле забанили?

сори за оффтоп
вам шашечки ли ехать
обсуждалось качество воды а не вышки и глубина .
глубина во всех больших басейнах в Киеве +- одинаковая
вышки есть только в басейнах которые для этого приспособлены .

сравнивать спортлайф и царский - это как сравнивать форд и бентли или ксяоми и айфон .

те клубы которые я написал являются лучшими по всем параметрам .
это как элитная недвига - можно ее не любить/хаять/поливать говном но при этом она такой и останеться .
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:37

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1623690792


Все квартиры которые есть в этом списке по Киеву , уже второй раз выставляются на торги, не могу понять, почему они до сих пор не ушли по таким ценам...в чем подвох
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28108
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2727 раз.
Подякували: 4468 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:37

  zzzzzz написав:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9Ox6D46TyYcWq46lldxfx0cHLbl-l-x-G8fPynBi6I/edit#gid=1623690792


Все квартиры которые есть в этом списке по Киеву , уже второй раз выставляются на торги, не могу понять, почему они до сих пор не ушли по таким ценам...в чем подвох

3 раз ещё дешевле. Раньше третьего не покупают :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 04.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:38

  4e4ensxe написав:
  Kostia написав:Сколько метров там бассейн, какая высота вышек?


в гугле забанили?

сори за оффтоп
вам шашечки ли ехать
обсуждалось качество воды а не вышки и глубина .
глубина во всех больших басейнах в Киеве +- одинаковая
вышки есть только в басейнах которые для этого приспособлены .

сравнивать спортлайф и царский - это как сравнивать форд и бентли или ксяоми и айфон .

те клубы которые я написал являются лучшими по всем параметрам .
это как элитная недвига - можно ее не любить/хаять/поливать говном но при этом она такой и останеться .

Мы сравнивали бассейны, длинна, кол-во дорожек являются ключевым фактором для человека, который идёт туда плавать, а не смотреть на интерьер и т д. Чистота воды и т д вы не можете доказать что она там чище. Никто не спорит, что в том клубе что вы написали красивее, богаче и т д, но если человек плавать идёт для спорта, это не так важно.
Kostia
 
Повідомлень: 741
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:39

stm
Там есть ссылки на первые торги, цена не менялась !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28108
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2727 раз.
Подякували: 4468 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:39

  Faceless написав:
  striped написав:и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке?

Там не надо кучу счетчиков, есть намного более простые варианты


я ж не против - я действительно не знаю как можно сделать учет на вертикальных стояках. Есть понимание цены вопроса для типовой советской квартиры? В моем понимании такой счетчик/узел учета будет стоить поболе счетчика на э/э и воду.
striped
 
Повідомлень: 951
З нами з: 10.12.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:41

  zzzzzz написав:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9Ox6D46TyYcWq46lldxfx0cHLbl-l-x-G8fPynBi6I/edit#gid=1623690792


Все квартиры которые есть в этом списке по Киеву , уже второй раз выставляются на торги, не могу понять, почему они до сих пор не ушли по таким ценам...в чем подвох


Бери. Расскажешь в деталях.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13319
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

погода шепчет
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 05.06.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22662267226822692270>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1158, 1159, 1160
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11590 2074067
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 12:09
vladimir07
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 914
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62081)
10.10.2018 16:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.