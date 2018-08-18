Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа",
и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке? Реформы нон-стоп предполагают рассрочку или льготное кредитование для пенсионеров, желающих не платить за расточительного судью/прокурора/... ?
Kostia написав:Сколько метров там бассейн, какая высота вышек?
в гугле забанили?
сори за оффтоп вам шашечки ли ехать обсуждалось качество воды а не вышки и глубина . глубина во всех больших басейнах в Киеве +- одинаковая вышки есть только в басейнах которые для этого приспособлены .
сравнивать спортлайф и царский - это как сравнивать форд и бентли или ксяоми и айфон .
те клубы которые я написал являются лучшими по всем параметрам . это как элитная недвига - можно ее не любить/хаять/поливать говном но при этом она такой и останеться .
Kostia написав:Сколько метров там бассейн, какая высота вышек?
в гугле забанили?
сори за оффтоп вам шашечки ли ехать обсуждалось качество воды а не вышки и глубина . глубина во всех больших басейнах в Киеве +- одинаковая вышки есть только в басейнах которые для этого приспособлены .
сравнивать спортлайф и царский - это как сравнивать форд и бентли или ксяоми и айфон .
те клубы которые я написал являются лучшими по всем параметрам . это как элитная недвига - можно ее не любить/хаять/поливать говном но при этом она такой и останеться .
Мы сравнивали бассейны, длинна, кол-во дорожек являются ключевым фактором для человека, который идёт туда плавать, а не смотреть на интерьер и т д. Чистота воды и т д вы не можете доказать что она там чище. Никто не спорит, что в том клубе что вы написали красивее, богаче и т д, но если человек плавать идёт для спорта, это не так важно.
striped написав:и сколько счетчиков нужно в хрущик при вертикальной разводке?
Там не надо кучу счетчиков, есть намного более простые варианты
я ж не против - я действительно не знаю как можно сделать учет на вертикальных стояках. Есть понимание цены вопроса для типовой советской квартиры? В моем понимании такой счетчик/узел учета будет стоить поболе счетчика на э/э и воду.