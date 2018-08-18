Додано: Сер 10 жов, 2018 15:18

stm написав: Там до суда, на оформлении у нотариуса косяки вылазят. Из того что понимаю нотариус не оформит без Витяга из реестра имущественных прав, снятия ареста, акта в красивом виде от исполнителя и протокола Сетам с мокрой печатью. По проблемности как раз Вытяг и будет... Там до суда, на оформлении у нотариуса косяки вылазят. Из того что понимаю нотариус не оформит без Витяга из реестра имущественных прав, снятия ареста, акта в красивом виде от исполнителя и протокола Сетам с мокрой печатью. По проблемности как раз Вытяг и будет...

арест снимает исполнитель после торгов, протокол и акт тоже не проблема. витяг формирует сам нотариус на основании своего же свидетельства. регистрация пр. собственности после торгов это вообще не проблема, даже с неснятыми арестами. несите денежкиесли кто решит купить недорого с торгов, просто закладываете бюджет на хорошего юриста и все будет тип-топ. основная проверка проводится еще до торгов.у меня в практике была ситуация, где куплено с торгов майно без нормального адреса даже. стоит улица и б/н (без номера). с землей тоже непонятки, были процедурные нарушения торгов (должник, будучи хитропопым сам их и проплатил, чтобы был повод обжаловать). и ниче, защитили добросовестного приобретателя, зарегистрировали, отбили суды, все окей.