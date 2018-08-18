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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:44

  zzzzzz написав:stm
Там есть ссылки на первые торги, цена не менялась !!!

Должна, если СЕТАМ первый раз оценочная(торги не состоялись), второй -25% (торги не состоялись) третий -50%. Потом идёт какая-то лабуда в объединенный пул. Плюсы: с 28.08.2018 не нужен договор покупки/продажи. Нотариус примет протокол торгов с мокрой печатью и акт частного исполнителя о том что деньги получены. Правда ещё арест надо снять. При этом в будущем могут быть суды несогласных и будет как решит суд :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:46

stm
Прекращайте. Пусть берет и расскажет потом. Лайкнем:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:52

  Первый написав:stm
Прекращайте. Пусть берет и расскажет потом. Лайкнем:-)

Да лучше бы озвучили почему дом Киевгорстроя в таком количестве на торгах :) точнее что, кто и кому задолжал можно проследить по номеру исполнительного впровпдження в открытой базе. Но тест бы почитать самого впровадження, а тут без связей как бы... Помогайте )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:53

  stm написав:
  zzzzzz написав:stm
Там есть ссылки на первые торги, цена не менялась !!!

Должна, если СЕТАМ первый раз оценочная(торги не состоялись), второй -25% (торги не состоялись) третий -50%. Потом идёт какая-то лабуда в объединенный пул. Плюсы: с 28.08.2018 не нужен договор покупки/продажи. Нотариус примет протокол торгов с мокрой печатью и акт частного исполнителя о том что деньги получены. Правда ещё арест надо снять. При этом в будущем могут быть суды несогласных и будет как решит суд :)


если явных косяков с процедурой продажи не было, снести торги не так-то и просто, можно дать денег в местные суды, но Верховный скорее всего решит по закону, если это не какой то мега дорогой объект
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:но если человек плавать идёт для спорта, это не так важно.


тогда человек может и в Днепре плавать
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:12

  4e4ensxe написав:
  Kostia написав:но если человек плавать идёт для спорта, это не так важно.


тогда человек может и в Днепре плавать

Есть отдельный вид плавания, на открытой воде, таким лучше в Днепре
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:15

  trololo написав:
  stm написав:
  zzzzzz написав:stm
Там есть ссылки на первые торги, цена не менялась !!!

Должна, если СЕТАМ первый раз оценочная(торги не состоялись), второй -25% (торги не состоялись) третий -50%. Потом идёт какая-то лабуда в объединенный пул. Плюсы: с 28.08.2018 не нужен договор покупки/продажи. Нотариус примет протокол торгов с мокрой печатью и акт частного исполнителя о том что деньги получены. Правда ещё арест надо снять. При этом в будущем могут быть суды несогласных и будет как решит суд :)


если явных косяков с процедурой продажи не было, снести торги не так-то и просто, можно дать денег в местные суды, но Верховный скорее всего решит по закону, если это не какой то мега дорогой объект

Там до суда, на оформлении у нотариуса косяки вылазят. Из того что понимаю нотариус не оформит без Витяга из реестра имущественных прав, снятия ареста, акта в красивом виде от исполнителя и протокола Сетам с мокрой печатью. По проблемности как раз Вытяг и будет...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:18

  stm написав:Там до суда, на оформлении у нотариуса косяки вылазят. Из того что понимаю нотариус не оформит без Витяга из реестра имущественных прав, снятия ареста, акта в красивом виде от исполнителя и протокола Сетам с мокрой печатью. По проблемности как раз Вытяг и будет...


арест снимает исполнитель после торгов, протокол и акт тоже не проблема. витяг формирует сам нотариус на основании своего же свидетельства. регистрация пр. собственности после торгов это вообще не проблема, даже с неснятыми арестами. несите денежки :) если кто решит купить недорого с торгов, просто закладываете бюджет на хорошего юриста и все будет тип-топ. основная проверка проводится еще до торгов.

у меня в практике была ситуация, где куплено с торгов майно без нормального адреса даже. стоит улица и б/н (без номера). с землей тоже непонятки, были процедурные нарушения торгов (должник, будучи хитропопым сам их и проплатил, чтобы был повод обжаловать). и ниче, защитили добросовестного приобретателя, зарегистрировали, отбили суды, все окей.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Bстория отжатия квартиры
http://smertvorogam.blogspot.com/2018/1 ... t.html?m=1
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:37

  trololo написав:
  stm написав:Там до суда, на оформлении у нотариуса косяки вылазят. Из того что понимаю нотариус не оформит без Витяга из реестра имущественных прав, снятия ареста, акта в красивом виде от исполнителя и протокола Сетам с мокрой печатью. По проблемности как раз Вытяг и будет...


арест снимает исполнитель после торгов, протокол и акт тоже не проблема. витяг формирует сам нотариус на основании своего же свидетельства. регистрация пр. собственности после торгов это вообще не проблема, даже с неснятыми арестами. несите денежки :) если кто решит купить недорого с торгов, просто закладываете бюджет на хорошего юриста и все будет тип-топ. основная проверка проводится еще до торгов.

у меня в практике была ситуация, где куплено с торгов майно без нормального адреса даже. стоит улица и б/н (без номера). с землей тоже непонятки, были процедурные нарушения торгов (должник, будучи хитропопым сам их и проплатил, чтобы был повод обжаловать). и ниче, защитили добросовестного приобретателя, зарегистрировали, отбили суды, все окей.

Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетний :) Поэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготове :) надо ж приводить систему к европейским ценностям )))
stm
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