Додано: Сер 10 жов, 2018 15:58

stm написав: Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетний Поэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготове надо ж приводить систему к европейским ценностям ))) Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетнийПоэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготовенадо ж приводить систему к европейским ценностям )))

долю

я спокойно регистрировалв имущественном комплексе (размер доли около 5 тыс квм) вообще без указания кадастрового номера земли и без витягов по земле, по торгам. начальный документ боржника не нужен, основание - документы по торгам. техпаспорта сейчас рисуют все кому не лень, даже без выезданесовершеннолетние могут быть проблемой, это да. плюс еще популярный трабл для кредиторов, если говорить о квартирах - мораторий на валютные кредиты. с нежилым проще, и навары гущемного интерестных ситуаций бывает, например, должник, у которого забрали комплекс по ипотеке, проводит инвентаризацию неучтенки, находит каморки, которые пропустили при первичной регистрации комплекса, регистрирует их на себя и забивает гвоздь в попу нового собственника (или кредитора). бывает, когда нужно защищать текущего собственника, тогда до торгов и во время проводится правильная работа по подкладываю "мин", которые, если повезет, сработают (но это сложнее, чем удержать торги со стороны покупателя), и отмотают торги снова на старт.