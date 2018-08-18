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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2268226922702271>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:37

  Faceless написав:Не найближчі років 50
І відбір є - реально наразі немає жодної потреби то робити. Жодної. Бажання хрущевласників отримати кращу/більшу/новішу квартир в тому ж районі не враховуємо, бо то суто "хотєлка".
Хрущі поки стоять і нічого з ними не зробиться ще кілька десятків років, комунікації будуть якось підлатувати. А для новобудов - купа місця і так, ціни низькі, борсатися серед хрущевласників заради перебудови не вигідно і не цікаво.
То ж такі проекти будуть тільки точкові.

Столична влада починає хоча б щось робити у напрямку вирішення проблеми реновації поки що на рівні вивчення досвіду. Але це уже маленький крок вперед. https://100realty.ua/news/kiev-ucitsa-u ... ilyh-domov
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:44

  ihorkyiv написав:
  Faceless написав:Не найближчі років 50
І відбір є - реально наразі немає жодної потреби то робити. Жодної. Бажання хрущевласників отримати кращу/більшу/новішу квартир в тому ж районі не враховуємо, бо то суто "хотєлка".
Хрущі поки стоять і нічого з ними не зробиться ще кілька десятків років, комунікації будуть якось підлатувати. А для новобудов - купа місця і так, ціни низькі, борсатися серед хрущевласників заради перебудови не вигідно і не цікаво.
То ж такі проекти будуть тільки точкові.

Столична влада починає хоча б щось робити у напрямку вирішення проблеми реновації поки що на рівні вивчення досвіду. Але це уже маленький крок вперед. https://100realty.ua/news/kiev-ucitsa-u ... ilyh-domov


Так себе статейка. Есть страшные слова - снижение высотности :D И нету про - снести все и построить 25 этажные заборы. Не пойдет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:46

  airmax78 написав:Чтобы закрыть тему:
Зображення

Я посмотрел еще раз на планировку... Интересная квартира. Там можно сделать:
а) Довольно приличный детский сад (скорее всего нелегально, но спрос будет дикий).
б) Хостел или гостиницу (100% нелегально).
в) Детский дом семейного типа (легально).
г) Большой офис.
Ведь участки с высотой потолка 1.6 м - небольшие, в площадь не входят и находятся только рядом с санузлами. А 2.1 м - для детей самое оно.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:у напрямку вирішення проблеми реновації

А чи є взагалі "проблема реновації"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:58

  stm написав:Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетний :) Поэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготове :) надо ж приводить систему к европейским ценностям )))


я спокойно регистрировал долю в имущественном комплексе (размер доли около 5 тыс квм) вообще без указания кадастрового номера земли и без витягов по земле, по торгам. начальный документ боржника не нужен, основание - документы по торгам. техпаспорта сейчас рисуют все кому не лень, даже без выезда :) несовершеннолетние могут быть проблемой, это да. плюс еще популярный трабл для кредиторов, если говорить о квартирах - мораторий на валютные кредиты. с нежилым проще, и навары гуще :)

много интерестных ситуаций бывает, например, должник, у которого забрали комплекс по ипотеке, проводит инвентаризацию неучтенки, находит каморки, которые пропустили при первичной регистрации комплекса, регистрирует их на себя и забивает гвоздь в попу нового собственника (или кредитора). бывает, когда нужно защищать текущего собственника, тогда до торгов и во время проводится правильная работа по подкладываю "мин", которые, если повезет, сработают (но это сложнее, чем удержать торги со стороны покупателя), и отмотают торги снова на старт.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08

  trololo написав:
  stm написав:Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетний :) Поэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготове :) надо ж приводить систему к европейским ценностям )))


я спокойно регистрировал долю в имущественном комплексе (размер доли около 5 тыс квм) вообще без указания кадастрового номера земли и без витягов по земле, по торгам. начальный документ боржника не нужен, основание - документы по торгам. техпаспорта сейчас рисуют все кому не лень, даже без выезда :) несовершеннолетние могут быть проблемой, это да. плюс еще популярный трабл для кредиторов, если говорить о квартирах - мораторий на валютные кредиты. с нежилым проще, и навары гуще :)

С кадастрами, особенно по земле, могут быть самые дичайшие траблы.
Я лично был свидетелем одного интересного случая:
Оформление спадщины... сведений по участку в кадастре нет. Нотариус отправляет людей за выпиской и регистрацией в реестре. Приехали - нотариус опять не видит. Отправляет людей повторно.
Оказалось, перепутали цифру и выписали доки на совсем левый участок.
Пообещали исправить в течение часа. Исправили... Все документы выписали не на покойного, а прямо на тех, кто приехал. Как на владельцев! Занавес!
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:11

  antey1969 написав:С кадастрами, особенно по земле, могут быть самые дичайшие траблы.
Я лично был свидетелем одного интересного случая:
Оформление спадщины... сведений по участку в кадастре нет. Нотариус отправляет людей за выпиской и регистрацией в реестре. Приехали - нотариус опять не видит. Отправляет людей повторно.
Оказалось, перепутали цифру и выписали доки на совсем левый участок.
Пообещали исправить в течение часа. Исправили... Все документы выписали не на покойного, а прямо на тех, кто приехал. Как на владельцев! Занавес!


да, такие ситуации - главная кормушка земельщиков и регистраторов. вообще сейчас витяг с ДЗК можно получить за полдня бесплатно через интернет. главное туда попасть
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:32

trololo

А как можете прокомментировать довольно низкие цены по которым выставляются квартиры ?
И второй момент, все квартиры по ЖК Воскреснскому ( Петра Запорожца 26-А) выставлены уже второй раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:38

  zzzzzz написав:trololo

А как можете прокомментировать довольно низкие цены по которым выставляются квартиры ?
И второй момент, все квартиры по ЖК Воскреснскому ( Петра Запорожца 26-А) выставлены уже второй раз.


не знаю, я клацнул первый попавшийся лот, и не увидел большого дисконта. очень дорого, как для укостроя. плюс учтите, что брать квартиру на торгах с дисконтом меньше чем 30% от рынка - нелогично, не перекрывает риски и трудозатраты.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:46

trololo
Мне кажется там подозрительно низкие цены
Однушка-60кв.м. - 31,5 тыс.дол
Трешка - 100 кв.м + Паркинг - 55 тыс.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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