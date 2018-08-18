Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Не найближчі років 50 І відбір є - реально наразі немає жодної потреби то робити. Жодної. Бажання хрущевласників отримати кращу/більшу/новішу квартир в тому ж районі не враховуємо, бо то суто "хотєлка". Хрущі поки стоять і нічого з ними не зробиться ще кілька десятків років, комунікації будуть якось підлатувати. А для новобудов - купа місця і так, ціни низькі, борсатися серед хрущевласників заради перебудови не вигідно і не цікаво. То ж такі проекти будуть тільки точкові.
Faceless написав:Не найближчі років 50 І відбір є - реально наразі немає жодної потреби то робити. Жодної. Бажання хрущевласників отримати кращу/більшу/новішу квартир в тому ж районі не враховуємо, бо то суто "хотєлка". Хрущі поки стоять і нічого з ними не зробиться ще кілька десятків років, комунікації будуть якось підлатувати. А для новобудов - купа місця і так, ціни низькі, борсатися серед хрущевласників заради перебудови не вигідно і не цікаво. То ж такі проекти будуть тільки точкові.
Я посмотрел еще раз на планировку... Интересная квартира. Там можно сделать: а) Довольно приличный детский сад (скорее всего нелегально, но спрос будет дикий). б) Хостел или гостиницу (100% нелегально). в) Детский дом семейного типа (легально). г) Большой офис. Ведь участки с высотой потолка 1.6 м - небольшие, в площадь не входят и находятся только рядом с санузлами. А 2.1 м - для детей самое оно.
stm написав:Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетний Поэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготове надо ж приводить систему к европейским ценностям )))
я спокойно регистрировал долю в имущественном комплексе (размер доли около 5 тыс квм) вообще без указания кадастрового номера земли и без витягов по земле, по торгам. начальный документ боржника не нужен, основание - документы по торгам. техпаспорта сейчас рисуют все кому не лень, даже без выезда несовершеннолетние могут быть проблемой, это да. плюс еще популярный трабл для кредиторов, если говорить о квартирах - мораторий на валютные кредиты. с нежилым проще, и навары гуще
много интерестных ситуаций бывает, например, должник, у которого забрали комплекс по ипотеке, проводит инвентаризацию неучтенки, находит каморки, которые пропустили при первичной регистрации комплекса, регистрирует их на себя и забивает гвоздь в попу нового собственника (или кредитора). бывает, когда нужно защищать текущего собственника, тогда до торгов и во время проводится правильная работа по подкладываю "мин", которые, если повезет, сработают (но это сложнее, чем удержать торги со стороны покупателя), и отмотают торги снова на старт.
stm написав:Еще из практики: арест может не видеть нотариус, Вытяг на земельную дилянку будет в старом формате и без переофомления в якомусь частном землеустрои за деньгу сформирован нормальный Вытяг быть не может, а ещё землеустрой попросит паспорт, код и начальный документ купли/продажи боржныка, за деньгу будете получать из архива. А тут ещё квартира в которой может быть прописан несовершеннолетний Поэтому всё классно, но риски есть. Вопрос зная риски согласен ли человек рискнуть? но согласна, неплохой юрист и год-два свободного для борьбы времени должны быть наготове надо ж приводить систему к европейским ценностям )))
я спокойно регистрировал долю в имущественном комплексе (размер доли около 5 тыс квм) вообще без указания кадастрового номера земли и без витягов по земле, по торгам. начальный документ боржника не нужен, основание - документы по торгам. техпаспорта сейчас рисуют все кому не лень, даже без выезда несовершеннолетние могут быть проблемой, это да. плюс еще популярный трабл для кредиторов, если говорить о квартирах - мораторий на валютные кредиты. с нежилым проще, и навары гуще
С кадастрами, особенно по земле, могут быть самые дичайшие траблы. Я лично был свидетелем одного интересного случая: Оформление спадщины... сведений по участку в кадастре нет. Нотариус отправляет людей за выпиской и регистрацией в реестре. Приехали - нотариус опять не видит. Отправляет людей повторно. Оказалось, перепутали цифру и выписали доки на совсем левый участок. Пообещали исправить в течение часа. Исправили... Все документы выписали не на покойного, а прямо на тех, кто приехал. Как на владельцев! Занавес!
antey1969 написав:С кадастрами, особенно по земле, могут быть самые дичайшие траблы. Я лично был свидетелем одного интересного случая: Оформление спадщины... сведений по участку в кадастре нет. Нотариус отправляет людей за выпиской и регистрацией в реестре. Приехали - нотариус опять не видит. Отправляет людей повторно. Оказалось, перепутали цифру и выписали доки на совсем левый участок. Пообещали исправить в течение часа. Исправили... Все документы выписали не на покойного, а прямо на тех, кто приехал. Как на владельцев! Занавес!
да, такие ситуации - главная кормушка земельщиков и регистраторов. вообще сейчас витяг с ДЗК можно получить за полдня бесплатно через интернет. главное туда попасть
А как можете прокомментировать довольно низкие цены по которым выставляются квартиры ? И второй момент, все квартиры по ЖК Воскреснскому ( Петра Запорожца 26-А) выставлены уже второй раз.
не знаю, я клацнул первый попавшийся лот, и не увидел большого дисконта. очень дорого, как для укостроя. плюс учтите, что брать квартиру на торгах с дисконтом меньше чем 30% от рынка - нелогично, не перекрывает риски и трудозатраты.