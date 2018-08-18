RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2268226922702271

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:54

  zzzzzz написав:trololo
Мне кажется там подозрительно низкие цены
Однушка-60кв.м. - 31,5 тыс.дол
Трешка - 100 кв.м + Паркинг - 55 тыс.дол.


ну, хз хз, не могу ничего сказать, надо изучать, а потом считать. это может быть как дешево, так и дорого. что там с коммуникациями? было ли право вообще передавать эти квартиры на торги? как принимали в эксплуатацию?
Востаннє редагувалось trololo в Сер 10 жов, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1761 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 03.12.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:09

  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.
airmax78
 
Повідомлень: 26284
З нами з: 25.10.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:21

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.

Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13323
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:38

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.

Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.

Я только за закручивание гаек. Не хочу чтобы Украина становилась автомобильной свалкой.
airmax78
 
Повідомлень: 26284
З нами з: 25.10.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:42

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.

Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.


интерестно, как будуть проверять соответствие ЕВРО. по бумагам иль детектор в выхлоп
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1761 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС новый проект презентовал

Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 853
З нами з: 06.01.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2268226922702271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1158, 1159, 1160
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11590 2074189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 12:09
vladimir07
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166840
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 915
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.