ну, хз хз, не могу ничего сказать, надо изучать, а потом считать. это может быть как дешево, так и дорого. что там с коммуникациями? было ли право вообще передавать эти квартиры на торги? как принимали в эксплуатацию?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:54
ну, хз хз, не могу ничего сказать, надо изучать, а потом считать. это может быть как дешево, так и дорого. что там с коммуникациями? было ли право вообще передавать эти квартиры на торги? как принимали в эксплуатацию?
Востаннє редагувалось trololo в Сер 10 жов, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро с парковками легче станет...
Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:09
Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:21
Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.
Всім процвітання!
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:38
Я только за закручивание гаек. Не хочу чтобы Украина становилась автомобильной свалкой.
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:42
интерестно, как будуть проверять соответствие ЕВРО. по бумагам иль детектор в выхлоп
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 10 жов, 2018 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КГС новый проект презентовал
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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