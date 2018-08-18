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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2269227022712272>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:54

  zzzzzz написав:trololo
Мне кажется там подозрительно низкие цены
Однушка-60кв.м. - 31,5 тыс.дол
Трешка - 100 кв.м + Паркинг - 55 тыс.дол.


ну, хз хз, не могу ничего сказать, надо изучать, а потом считать. это может быть как дешево, так и дорого. что там с коммуникациями? было ли право вообще передавать эти квартиры на торги? как принимали в эксплуатацию?
Востаннє редагувалось trololo в Сер 10 жов, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:09

  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:21

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.

Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:38

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.

Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.

Я только за закручивание гаек. Не хочу чтобы Украина становилась автомобильной свалкой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:42

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Скоро с парковками легче станет...

Налог на старые авто: борьба с "евробляхами" или наполнение казны за счет автовладельцев.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 78534.html

Отличная инициатива - чисто европейская. Надо фордец продавать.

Да Ладно. Украина страна победившего социализма. Думаю единственная где за скорость и парковку не штрафуют, и техосмотр проходить не нужно.


интерестно, как будуть проверять соответствие ЕВРО. по бумагам иль детектор в выхлоп
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС новый проект презентовал

Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:09

  airmax78 написав:Я только за закручивание гаек. Не хочу чтобы Украина становилась автомобильной свалкой.

Правильно, и чужие электромобили нам тоже не нужны!
Защитим отечественного производителя!
https://news.finance.ua/ru/news/-/43632 ... -v-ukrainu
Троллеи к каждому подъезду!
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Однозначно "у Макса ума больше" , раз он на вашу грубость ответил не грубостью/игнором, а стёбом в стиле "одесских джентльменов" (была такая команда КВН в моей молодости)


Ну кому и кобыла невеста. Вашему умному Максу здесь уже только ленивый не отписался, чтобы прекращал дурачка валять на ветке со своим "юмором"
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

немного офтопа для разрядки
осень на трухановом
3 минуты езды от европейской площади
день сегодня был просто акуенный
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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