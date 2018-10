Додано: Сер 10 жов, 2018 20:42

remark написав: у респектабельного человека, каждый день акуенный)



нене, сегодня было просто нереально

имхо лучшее время года и просто фантастическая погода нене, сегодня было просто нереальноимхо лучшее время года и просто фантастическая погода

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.