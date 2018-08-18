у респектабельного человека, каждый день акуенный)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:42
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нене, сегодня было просто нереально
имхо лучшее время года и просто фантастическая погода
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:03
История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.
А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))
Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....
Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...
Живите своим умом!
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