|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41
kingkongovets написав:
немного офтопа для разрядки
осень на трухановом
3 минуты езды от европейской площади
день сегодня был просто акуенный
у респектабельного человека, каждый день акуенный)
-
remark
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:42
remark написав:у респектабельного человека, каждый день акуенный)
нене, сегодня было просто нереально
имхо лучшее время года и просто фантастическая погода
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4723
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:03
История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.
А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))
Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....
Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28115
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2730 раз.
- Подякували: 4473 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:17
zzzzzz написав:
История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.
А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))
Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....
Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...
Побольше бы таких историй, может наш народ, наконец, поймет, что по кредитам надо платить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26286
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 2934 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:38
airmax78 написав: zzzzzz написав:
История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.
А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))
Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....
Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...
Побольше бы таких историй, может наш народ, наконец, поймет, что по кредитам надо платить.
По кредитам это понятно. Но по сути эта история как бы говорит о том, что государство все менее склонно выполнять свои функции. Частный нотариус... частный исполнитель... частная риэлтерская фирма вполне успешно могут отжать квартиркО. И не важно в кредите она там или не в кредите.
Вчера я приводил пример по внесению в реестр земельного участка.
С защитой частной собственности у нас дела швах. Какие могут быть зарубежные инвесторы в таких условиях? Не Сомали на улицах - и слава богу
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7410
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 733 раз.
- Подякували: 1770 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11591
|2074732
|
|
|446
|166856
|
|
|1
|917
|
|