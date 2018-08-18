у респектабельного человека, каждый день акуенный)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:42
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нене, сегодня было просто нереально
имхо лучшее время года и просто фантастическая погода
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:03
История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.
А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))
Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....
Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:17
Побольше бы таких историй, может наш народ, наконец, поймет, что по кредитам надо платить.
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:38
По кредитам это понятно. Но по сути эта история как бы говорит о том, что государство все менее склонно выполнять свои функции. Частный нотариус... частный исполнитель... частная риэлтерская фирма вполне успешно могут отжать квартиркО. И не важно в кредите она там или не в кредите.
Вчера я приводил пример по внесению в реестр земельного участка.
С защитой частной собственности у нас дела швах. Какие могут быть зарубежные инвесторы в таких условиях? Не Сомали на улицах - и слава богу
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:48
antey1969 За каждой такой историей стоит заемщик ушедший в отказ или пытающийся нагнуть банк. Хуже того, часто в роли пострадавших - у тех у кого увели залоги - оказываются банки. Есть даже такая услуга: мониторинг реестра обременений. Когда тебя извещают о любом движении с твоей записью. Она не на ровном месте возникла. Чтобы вас успокоить: проблемы с зем кадастром есть не только в Украине. В соседней Румынии (члене ЕС) значительная часть земли не имеет кадастровых номеров.В основном, мелкие земельные наделы индивидуальных фермерских хозяйств, которых там миллионы.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:35
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
типов с удочками вижу там постоянно, а в парке муромец живет семья бобров
зы: парк наталка продолжают доделывать - возле бетонного коллайдера дело уже близится к завершению, но снимать пока не доделали не стал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:04
По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься?
ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего.
Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10
не надоело,а вам рекомендую освоить северное направление - вышгород, лебедивка, дымер, лютеж - с оболони туда ваще сам бог велел
ну это если вы любите асфальт - я по лугам и говнам как то не особо
немного надоело ругаться с неадекватными водятлами в пробках - это да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|