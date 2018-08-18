Додано: Сер 10 жов, 2018 21:03

История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...