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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2270227122722273>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:41

  kingkongovets написав:немного офтопа для разрядки
осень на трухановом
3 минуты езды от европейской площади
день сегодня был просто акуенный
Зображення
Зображення

у респектабельного человека, каждый день акуенный)
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:у респектабельного человека, каждый день акуенный)


нене, сегодня было просто нереально
имхо лучшее время года и просто фантастическая погода
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:03

  X-Fresh написав:Bстория отжатия квартиры
http://smertvorogam.blogspot.com/2018/1 ... t.html?m=1



История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.

А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))

Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....

Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:17

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:Bстория отжатия квартиры
http://smertvorogam.blogspot.com/2018/1 ... t.html?m=1



История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.

А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))

Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....

Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...

Побольше бы таких историй, может наш народ, наконец, поймет, что по кредитам надо платить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:38

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:Bстория отжатия квартиры
http://smertvorogam.blogspot.com/2018/1 ... t.html?m=1



История жестяковая. Но в принципе там есть косяки с обоих сторон. Закинул эту статью к себе на фейсбук, пришел в комменты юрист Евген Линник , кое-что по делу написал.

А еще интересно что это компания, вместе с Сержем Марко даже объявление давало для тех кто хочет купить квартиры со скидкой 30-40% )))

Марко - вообще мутный тип, типо волонтер, но уличенный в воровстве, сейчас занимается паралельно и политикой провластной организации Дем.орда. вообщем чем больше с людьми переписываюсь тем прозреваю от всей этой истории....

Там кстати и автор материала тоже не ангел , Этот кредит ему фиг знает сколько лет, суды еще с 2010 года идут, он тоже не против пропетлять и кинуть банк Аваль...

Побольше бы таких историй, может наш народ, наконец, поймет, что по кредитам надо платить.

По кредитам это понятно. Но по сути эта история как бы говорит о том, что государство все менее склонно выполнять свои функции. Частный нотариус... частный исполнитель... частная риэлтерская фирма вполне успешно могут отжать квартиркО. И не важно в кредите она там или не в кредите.
Вчера я приводил пример по внесению в реестр земельного участка.
С защитой частной собственности у нас дела швах. Какие могут быть зарубежные инвесторы в таких условиях? Не Сомали на улицах - и слава богу
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:48

antey1969 За каждой такой историей стоит заемщик ушедший в отказ или пытающийся нагнуть банк. Хуже того, часто в роли пострадавших - у тех у кого увели залоги - оказываются банки. Есть даже такая услуга: мониторинг реестра обременений. Когда тебя извещают о любом движении с твоей записью. Она не на ровном месте возникла. Чтобы вас успокоить: проблемы с зем кадастром есть не только в Украине. В соседней Румынии (члене ЕС) значительная часть земли не имеет кадастровых номеров.В основном, мелкие земельные наделы индивидуальных фермерских хозяйств, которых там миллионы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:35

  kingkongovets написав:немного офтопа для разрядки
осень на трухановом
3 минуты езды от европейской площади
день сегодня был просто акуенный


Вы рыболовов на Трухановом острове не видели ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:
Вы рыболовов на Трухановом острове не видели ?


типов с удочками вижу там постоянно, а в парке муромец живет семья бобров

зы: парк наталка продолжают доделывать - возле бетонного коллайдера дело уже близится к завершению, но снимать пока не доделали не стал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:04

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:
Вы рыболовов на Трухановом острове не видели ?


типов с удочками вижу там постоянно, а в парке муромец живет семья бобров

зы: парк наталка продолжают доделывать - возле бетонного коллайдера дело уже близится к завершению, но снимать пока не доделали не стал

По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься?
ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего.
Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10

  Рыба-сом написав:По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься?
ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего.
Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.


не надоело,а вам рекомендую освоить северное направление - вышгород, лебедивка, дымер, лютеж - с оболони туда ваще сам бог велел
ну это если вы любите асфальт - я по лугам и говнам как то не особо
немного надоело ругаться с неадекватными водятлами в пробках - это да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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