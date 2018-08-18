RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22712272227322742275>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:16

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься?
ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего.
Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.


не надоело,а вам рекомендую освоить северное направление - вышгород, лебедивка, дымер, лютеж - с оболони туда ваще сам бог велел
ну это если вы любите асфальт - я по лугам и говнам как то не особо
немного надоело ругаться с неадекватными водятлами в пробках - это да

Конговец, а чего вы по миру на лисапете не путешествуете? Купили бы себе профессиональный кофр, сдали в багаж, прилетели куда-то в интересное место на неделю-две и катаете. В радиусе 1500-3000 км вообще можно с лисапетом на крыше ездить. Времени ж полно, финансы позволяют.
airmax78
 
Повідомлень: 26293
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:18

airmax78

а с чего вы решили шо не путешествую?)
и с большими великами езжу и со складничком
единственное шо велотуризм со спальниками, палатками и керогазами - не мое
комфорт люблю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 05.06.16
Подякував: 241 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:23

  Рыба-сом написав:По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься?
ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего.
Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.


В списке нет голосеевского леса;)
И под Киевом треков достаточно, например
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=brkhuoozmoqcompi
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pghddwtsbidsnihg
fasser
 
Повідомлень: 204
З нами з: 13.03.10
Подякував: 476 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:24

fasser
а я все ждал когда же вы включитесь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 05.06.16
Подякував: 241 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:28

  kingkongovets написав:airmax78

а с чего вы решили шо не путешествую?)
и с большими великами езжу и со складничком
единственное шо велотуризм со спальниками, палатками и керогазами - не мое
комфорт люблю)

Не со спальниками и палатками - это ужОс, а не туризм.
Хочу такое: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.
airmax78
 
Повідомлень: 26293
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:29

kingkongovets, fasser
Наверное, фундаментальное различие между нами как раз в том, что мне больше по говнам нравится, асфальт не мил. :D
Хочется приключений. :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 29.11.16
Подякував: 321 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:33

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:airmax78

а с чего вы решили шо не путешествую?)
и с большими великами езжу и со складничком
единственное шо велотуризм со спальниками, палатками и керогазами - не мое
комфорт люблю)

Не со спальниками и палатками - это ужОс, а не туризм.
Хочу такое: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.

Есть "будинки туриста", прочие мини-гостиницы и усадьбы зелёного туризма.
Я пока тоже ещё до вело-палаточного туризма не дошел (это сколько тянуть -прям "мулы Мария"), хотя вообще выезды с палатками люблю. Но велосипед отдельно :)
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 11 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 29.11.16
Подякував: 321 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:33

  airmax78 написав: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.


у вас наверное и тюлевский багажник для вела дома стоит - не?)
все эти штучки рассчитаны в основном на изнывающую от скуки офисоту, мечтающую о приключениях, но будучи купленными покрываются пылью на балконах и в гаражах
а велик - сел да поехал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 05.06.16
Подякував: 241 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:38

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.


у вас наверное и тюлевский багажник для вела дома стоит - не?)
все эти штучки рассчитаны в основном на изнывающую от скуки офисоту, мечтающую о приключениях, но будучи купленными покрываются пылью на балконах и в гаражах
а велик - сел да поехал

2 багажника. Стоят. Пылятся. За 9 лет использовались 7 или 10 раз в лучшем случае.
airmax78
 
Повідомлень: 26293
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:08

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.


нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек
в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах

Прошу пардон у всех за оффтоп,
но шкурный вопрос к КК-цу: бассейны "5 элемента" тестировали на аллергию? (я по натуре консерватор и посещал бассейны всего 3-х клубов Киева, один из которых приказал долго жить ))))

П.С. Все, вопрос снимается - почитал дальше форум, нашел ответ.
П.П.С. - оказалось что это не оффтоп ))))
Востаннє редагувалось J_P в Чет 11 жов, 2018 11:36, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
Повідомлень: 559
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22712272227322742275>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vladimir07, zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1158, 1159, 1160
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11591 2074849
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 19:55
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 917
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62136)
11.10.2018 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.