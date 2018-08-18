Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься? ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего. Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.
не надоело,а вам рекомендую освоить северное направление - вышгород, лебедивка, дымер, лютеж - с оболони туда ваще сам бог велел ну это если вы любите асфальт - я по лугам и говнам как то не особо немного надоело ругаться с неадекватными водятлами в пробках - это да
Конговец, а чего вы по миру на лисапете не путешествуете? Купили бы себе профессиональный кофр, сдали в багаж, прилетели куда-то в интересное место на неделю-две и катаете. В радиусе 1500-3000 км вообще можно с лисапетом на крыше ездить. Времени ж полно, финансы позволяют.
Рыба-сом написав:По Киеву и окрестностям не надоело ещё кататься? ЗЫ спрашиваю без всякого подвоха, т.к. самому уже как-то не в прикол стало ездить по тому же Муромцу и лугам за Погребами. Притом, что езжу в разы меньше Вашего. Поэтому завтра вот опять еду на 3 дня по Сиверщине пока погода и световой день позволяют.
а с чего вы решили шо не путешествую?) и с большими великами езжу и со складничком единственное шо велотуризм со спальниками, палатками и керогазами - не мое комфорт люблю)
Не со спальниками и палатками - это ужОс, а не туризм. Хочу такое: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.
Есть "будинки туриста", прочие мини-гостиницы и усадьбы зелёного туризма. Я пока тоже ещё до вело-палаточного туризма не дошел (это сколько тянуть -прям "мулы Мария"), хотя вообще выезды с палатками люблю. Но велосипед отдельно
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 11 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.
у вас наверное и тюлевский багажник для вела дома стоит - не?) все эти штучки рассчитаны в основном на изнывающую от скуки офисоту, мечтающую о приключениях, но будучи купленными покрываются пылью на балконах и в гаражах а велик - сел да поехал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.
у вас наверное и тюлевский багажник для вела дома стоит - не?) все эти штучки рассчитаны в основном на изнывающую от скуки офисоту, мечтающую о приключениях, но будучи купленными покрываются пылью на балконах и в гаражах а велик - сел да поехал
2 багажника. Стоят. Пылятся. За 9 лет использовались 7 или 10 раз в лучшем случае.
Kostia написав:В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.
нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах
Прошу пардон у всех за оффтоп, но шкурный вопрос к КК-цу: бассейны "5 элемента" тестировали на аллергию? (я по натуре консерватор и посещал бассейны всего 3-х клубов Киева, один из которых приказал долго жить ))))
П.С. Все, вопрос снимается - почитал дальше форум, нашел ответ. П.П.С. - оказалось что это не оффтоп ))))
Востаннє редагувалось J_P в Чет 11 жов, 2018 11:36, всього редагувалось 1 раз.