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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2272227322742275>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:14

  airmax78 написав:Хочу такое: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.

Для путешествий в самолете хватает бесплатной картонной коробки. Ее можно или хранить при радиальных выездах или по прилету можно утилизировать, а потом в другой точке при отлете домой раздобыть новую.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20

  J_P написав: бассейны "5 элемента" тестировали на аллергию?


да и все было ок, но я туда ходил всего год
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:22

  fasser написав:Для путешествий в самолете хватает бесплатной картонной коробки. Ее можно или хранить при радиальных выездах или по прилету можно утилизировать, а потом в другой точке при отлете домой раздобыть новую.


тру!
на новой почте можно купить, или в веломагазинах у механиков нашару
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:27

  kingkongovets написав:
  fasser написав:Для путешествий в самолете хватает бесплатной картонной коробки. Ее можно или хранить при радиальных выездах или по прилету можно утилизировать, а потом в другой точке при отлете домой раздобыть новую.


тру!
на новой почте можно купить, или в веломагазинах у механиков нашару

Да конечно можно и в коробке. Так ведь и вещи свои можно в клетчатом бауле возить - дорогие чемоданы не нужны. Но хочется же комфорта и эстетики. А этот кофр - я бы его купил только из любви к тех дизайну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:30

  airmax78 написав:Да конечно можно и в коробке. Так ведь и вещи свои можно в клетчатом бауле возить - дорогие чемоданы не нужны. Но хочется же комфорта и эстетики. А этот кофр - я бы его купил только из любви к тех дизайну.


лучше с клетчатым баулом путешествовать, чем мечтать на диване и дрочить на модные, дорогие и технологичные бесполезняки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:30

  alkasander написав:Ну кому и кобыла невеста. Вашему умному Максу здесь уже только ленивый не отписался, чтобы прекращал дурачка валять на ветке со своим "юмором"

Да будет вам, сударь...
Давайте называть вещи своими именами: сколько песен было у "Eagles"? Но я аплодирую им за "Отель". Не берусь судить сколько у Макса "хитов", а сколько "ваганычей", но за тот ответ - готов аплодировать )))
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:32

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Да конечно можно и в коробке. Так ведь и вещи свои можно в клетчатом бауле возить - дорогие чемоданы не нужны. Но хочется же комфорта и эстетики. А этот кофр - я бы его купил только из любви к тех дизайну.


лучше с клетчатым баулом путешествовать, чем мечтать на диване и дрочить на модные, дорогие и технологичные бесполезняки)

Тоже верно. Но если можно себе позволить дорогие технологичные "бесполезняки" - то почему бы и нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:36

возвращаясь к теме ветки:
турбийон на протасовом
35 этажей вместе со стилобатом, 3 дома

Зображення
Зображення
Зображення

зачетный проект, виды там будут бомбезные, вот такие:
https://www.skypixel.com/photos/protasov-yar

единственное шо все это канешна не про метро(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:38

  airmax78 написав:Тоже верно. Но если можно себе позволить дорогие технологичные "бесполезняки" - то почему бы и нет?


потому шо деньги зря выбрасываются и место занимается
такие вещи надо не покупать, а арендовать в случае необходимости
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:40

kingkongovets
А где именно эти дома будут размещены ?
Живите своим умом!
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