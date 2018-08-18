Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хочу такое: Но понимаю, что встанет дома мертвым грузом рядом с шоссейником.
Для путешествий в самолете хватает бесплатной картонной коробки. Ее можно или хранить при радиальных выездах или по прилету можно утилизировать, а потом в другой точке при отлете домой раздобыть новую.
fasser написав:Для путешествий в самолете хватает бесплатной картонной коробки. Ее можно или хранить при радиальных выездах или по прилету можно утилизировать, а потом в другой точке при отлете домой раздобыть новую.
тру! на новой почте можно купить, или в веломагазинах у механиков нашару
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
fasser написав:Для путешествий в самолете хватает бесплатной картонной коробки. Ее можно или хранить при радиальных выездах или по прилету можно утилизировать, а потом в другой точке при отлете домой раздобыть новую.
тру! на новой почте можно купить, или в веломагазинах у механиков нашару
Да конечно можно и в коробке. Так ведь и вещи свои можно в клетчатом бауле возить - дорогие чемоданы не нужны. Но хочется же комфорта и эстетики. А этот кофр - я бы его купил только из любви к тех дизайну.
airmax78 написав:Да конечно можно и в коробке. Так ведь и вещи свои можно в клетчатом бауле возить - дорогие чемоданы не нужны. Но хочется же комфорта и эстетики. А этот кофр - я бы его купил только из любви к тех дизайну.
лучше с клетчатым баулом путешествовать, чем мечтать на диване и дрочить на модные, дорогие и технологичные бесполезняки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
alkasander написав:Ну кому и кобыла невеста. Вашему умному Максу здесь уже только ленивый не отписался, чтобы прекращал дурачка валять на ветке со своим "юмором"
Да будет вам, сударь... Давайте называть вещи своими именами: сколько песен было у "Eagles"? Но я аплодирую им за "Отель". Не берусь судить сколько у Макса "хитов", а сколько "ваганычей", но за тот ответ - готов аплодировать )))
airmax78 написав:Да конечно можно и в коробке. Так ведь и вещи свои можно в клетчатом бауле возить - дорогие чемоданы не нужны. Но хочется же комфорта и эстетики. А этот кофр - я бы его купил только из любви к тех дизайну.
лучше с клетчатым баулом путешествовать, чем мечтать на диване и дрочить на модные, дорогие и технологичные бесполезняки)
Тоже верно. Но если можно себе позволить дорогие технологичные "бесполезняки" - то почему бы и нет?