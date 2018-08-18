возле горнолыжного комплекса, слева, если с амосова смотреть
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:45
возле горнолыжного комплекса, слева, если с амосова смотреть
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 11 жов, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:46
zzzzzz
если ехать вниз, то правая сторона. немного не доезжая до "горно-лыжного комплекса"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51
нагадайте.
п.с.
5 сторінок офтопа з вєліками і тіпо красівими кортінкамі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Место на большого любителя.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52
тебе после фоток с интерьером бучанского лофта вообще лучше помалкивать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:53
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:58
будет.
пару месяцев тому здесь уже постили визуализацию проекта.
если память не изменяет, с точки зрения человека, поднимающегося вверх.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:08
Yuri_T
Учитывая как делают ливневки внизу во время ливня будет пипец...там внизу Либидь протекает, вполне вероятно что её будет затапливать и дерьмо потечет веселее
Живите своим умом!
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