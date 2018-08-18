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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:45

  zzzzzz написав:kingkongovets
А где именно эти дома будут размещены ?


возле горнолыжного комплекса, слева, если с амосова смотреть

Зображення

ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 11 жов, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:46

zzzzzz
если ехать вниз, то правая сторона. немного не доезжая до "горно-лыжного комплекса"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51

  J_P написав:
  alkasander написав:Ну кому и кобыла невеста. Вашему умному Максу здесь уже только ленивый не отписался, чтобы прекращал дурачка валять на ветке со своим "юмором"

Да будет вам, сударь...
Давайте называть вещи своими именами: сколько песен было у "Eagles"? Но я аплодирую им за "Отель". Не берусь судить сколько у Макса "хитов", а сколько "ваганычей", но за тот ответ - готов аплодировать )))

нагадайте.
п.с.
5 сторінок офтопа з вєліками і тіпо красівими кортінкамі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Место на большого любителя.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52

  flyman написав:5 сторінок офтопа з вєліками і тіпо красівими кортінкамі


тебе после фоток с интерьером бучанского лофта вообще лучше помалкивать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:53

  hume написав:Место на большого любителя.


типа юры-теплотехника)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54

kingkongovets

А это что за застройка, откуда она взялась , там же нет этого ?

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:58

  zzzzzz написав:kingkongovets

А это что за застройка, откуда она взялась , там же нет этого ?

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будет.
пару месяцев тому здесь уже постили визуализацию проекта.
если память не изменяет, с точки зрения человека, поднимающегося вверх.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:08

Yuri_T
Учитывая как делают ливневки внизу во время ливня будет пипец...там внизу Либидь протекает, вполне вероятно что её будет затапливать и дерьмо потечет веселее
Живите своим умом!
zzzzzz
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