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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2273227422752276

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:19

  vladimir07 написав:Вы следуете на велосипеде по краю проезжей части ?
А не страшно, когда мимо проносятся автомобили ?
У нас не Дания или Голландия, у нас велосипеды не чтят.


жить ваще страшно)
стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть
а в городе главное не шугаться от машин и вести себя уверенно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:27

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:Вы следуете на велосипеде по краю проезжей части ?
А не страшно, когда мимо проносятся автомобили ?
У нас не Дания или Голландия, у нас велосипеды не чтят.


жить ваще страшно)
стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть
а в городе главное не шугаться от машин и вести себя уверенно

Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей :D
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:30

  Рыба-сом написав:Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей :D


рекомендую трахтемиров - фассер вроде давал ссылку
вам понравится, гарантирую)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:33

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей :D


рекомендую трахтемиров - фассер вроде давал ссылку
вам понравится, гарантирую)

Да, я заценил. Рэйковый транспорт же до Украинки ходит?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:37

  Рыба-сом написав:Да, я заценил. Рэйковый транспорт же до Украинки ходит?


тут я без понятия
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:40

В продолжении истории про рейдерство квартиры....вот новые подробности этого дела с комментариями независимой стороны..
https://www.facebook.com/alina.stryzhak ... 3354175311
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:54

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей :D


рекомендую трахтемиров - фассер вроде давал ссылку
вам понравится, гарантирую)

Да, я заценил. Рэйковый транспорт же до Украинки ходит?

Добираться на авто до Балыко-Щучинки (там огромная парковка)
Или искать маршрутки до Ржищева (если возьмут) или в другое село по маршруту.
Или рейковый до Кагарлыка/Украинки - но это добавляет прилично километраж, за день не проехать трек.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:08

  kingkongovets написав:жить ваще страшно)
стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть
а в городе главное не шугаться от машин и вести себя уверенно


От такого катания польза разве на Трухановом острове, где нет движения.
Даже если идти по тротуару вдоль оживленных улиц Киева ощущается дичайшая вонь выхлопных газов.
А при нахождении на проезжей части вонь еще более концентрированная.
Риск быть сбитым есть всегда, да и сам звучок приближающегося на высокой скорости транспорта со спины вызывает напряжение нервной системы.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:18

  vladimir07 написав:От такого катания польза разве на Трухановом острове, где нет движения.
Даже если идти по тротуару вдоль оживленных улиц Киева ощущается дичайшая вонь выхлопных газов.
А при нахождении на проезжей части вонь еще более концентрированная.
Риск быть сбитым есть всегда, да и сам звучок приближающегося на высокой скорости транспорта со спины вызывает напряжение нервной системы.


тут вы абсолютно правы - полезнее всего сидеть в офисе, или дома на диване и строчить "аналитику" и макроэкономические прогнозы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:28

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей :D


рекомендую трахтемиров - фассер вроде давал ссылку
вам понравится, гарантирую)

Да, я заценил. Рэйковый транспорт же до Украинки ходит?

ст. Трипілля
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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