Додано: Чет 11 жов, 2018 12:19

vladimir07 написав: Вы следуете на велосипеде по краю проезжей части ?

А не страшно, когда мимо проносятся автомобили ?

жить ваще страшно)

стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть

