Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Вы следуете на велосипеде по краю проезжей части ? А не страшно, когда мимо проносятся автомобили ? У нас не Дания или Голландия, у нас велосипеды не чтят.
жить ваще страшно) стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть а в городе главное не шугаться от машин и вести себя уверенно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vladimir07 написав:Вы следуете на велосипеде по краю проезжей части ? А не страшно, когда мимо проносятся автомобили ? У нас не Дания или Голландия, у нас велосипеды не чтят.
жить ваще страшно) стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть а в городе главное не шугаться от машин и вести себя уверенно
Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей
Рыба-сом написав:Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей
рекомендую трахтемиров - фассер вроде давал ссылку вам понравится, гарантирую)
Да, я заценил. Рэйковый транспорт же до Украинки ходит?
Добираться на авто до Балыко-Щучинки (там огромная парковка) Или искать маршрутки до Ржищева (если возьмут) или в другое село по маршруту. Или рейковый до Кагарлыка/Украинки - но это добавляет прилично километраж, за день не проехать трек.
kingkongovets написав:жить ваще страшно) стараюсь быть заметным и предсказуемым на дороге, особенно неприятно когда на трассе в полуметре проносятся фуры и автобусы - потом воздухом засасывает на проезжую часть а в городе главное не шугаться от машин и вести себя уверенно
От такого катания польза разве на Трухановом острове, где нет движения. Даже если идти по тротуару вдоль оживленных улиц Киева ощущается дичайшая вонь выхлопных газов. А при нахождении на проезжей части вонь еще более концентрированная. Риск быть сбитым есть всегда, да и сам звучок приближающегося на высокой скорости транспорта со спины вызывает напряжение нервной системы.
vladimir07 написав:От такого катания польза разве на Трухановом острове, где нет движения. Даже если идти по тротуару вдоль оживленных улиц Киева ощущается дичайшая вонь выхлопных газов. А при нахождении на проезжей части вонь еще более концентрированная. Риск быть сбитым есть всегда, да и сам звучок приближающегося на высокой скорости транспорта со спины вызывает напряжение нервной системы.
тут вы абсолютно правы - полезнее всего сидеть в офисе, или дома на диване и строчить "аналитику" и макроэкономические прогнозы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Вот поэтому я и предпочитаю ездить в дебрях Черниговской и Сумской областей
рекомендую трахтемиров - фассер вроде давал ссылку вам понравится, гарантирую)
Да, я заценил. Рэйковый транспорт же до Украинки ходит?
ст. Трипілля
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.