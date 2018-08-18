Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:От такого катания польза разве на Трухановом острове, где нет движения. Даже если идти по тротуару вдоль оживленных улиц Киева ощущается дичайшая вонь выхлопных газов. А при нахождении на проезжей части вонь еще более концентрированная. Риск быть сбитым есть всегда, да и сам звучок приближающегося на высокой скорости транспорта со спины вызывает напряжение нервной системы.
тут вы абсолютно правы - полезнее всего сидеть в офисе, или дома на диване и строчить "аналитику" и макроэкономические прогнозы)
Не нужно в крайности впадать Или Вас Первый укусил? Можно кататься по лесопарка и муромца, вообще почти не выезжая на проезжую часть.
Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д, бонусом мягкое укачивание при прохождении груженых товарняков . Ушла за 32500 в течении двух недель, из которых неделя торгов с потенциальными покупателями.
РС. Осталась очень довольна работой риелтора. Даже не ожидала, что такие бывают. Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.