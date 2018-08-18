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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:13

  zzzzzz написав:В продолжении истории про рейдерство квартиры....вот новые подробности этого дела с комментариями независимой стороны..
https://www.facebook.com/alina.stryzhak ... 3354175311

Ну, в общем, шо и требовалось доказать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:15

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:От такого катания польза разве на Трухановом острове, где нет движения.
Даже если идти по тротуару вдоль оживленных улиц Киева ощущается дичайшая вонь выхлопных газов.
А при нахождении на проезжей части вонь еще более концентрированная.
Риск быть сбитым есть всегда, да и сам звучок приближающегося на высокой скорости транспорта со спины вызывает напряжение нервной системы.


тут вы абсолютно правы - полезнее всего сидеть в офисе, или дома на диване и строчить "аналитику" и макроэкономические прогнозы)

Не нужно в крайности впадать ;) Или Вас Первый укусил? :lol:
Можно кататься по лесопарка и муромца, вообще почти не выезжая на проезжую часть.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22

Рыба-сом
Пора создать отдельную ветку: "Где плавать, где кататься лендлордам и прочим небедным людям, пока офисота мечтает о падении цен на недвиж"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:В продолжении истории про рейдерство квартиры....вот новые подробности этого дела с комментариями независимой стороны..
https://www.facebook.com/alina.stryzhak ... 3354175311

Ну, в общем, шо и требовалось доказать.

Вы думаете что этот Серж Марко абсолютно правдиво в комментариях обрисовал реальную ситуацию с клиническим неплательщиком?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:24

По валютным кредитам ставки для бизнеса сохранились на уровне 5,9%.
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/krieditovaniie-ekonomiki-stoit-na-miestie-3
Население продолжает нести деньги в банки
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/nasielieniie-prodolzhaiet-niesti-dien-ghi-v-banki
Дефицит госбюджета превысил 11%: что будет дальше
https://kurs.com.ua/novost/84491-deficit-gosbjudzheta-previsil-11-chto-budet-dalshe/
Обвал на Уолл-стрит. Инвесторы сбрасывают и акции, и доллары
https://kurs.com.ua/novost/84467-obval-na-uoll-strit-investori-sbrasivajut-i-akcii-i-dollari/

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:25

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:В продолжении истории про рейдерство квартиры....вот новые подробности этого дела с комментариями независимой стороны..
https://www.facebook.com/alina.stryzhak ... 3354175311

Ну, в общем, шо и требовалось доказать.

Вы думаете что этот Серж Марко абсолютно правдиво в комментариях обрисовал реальную ситуацию с клиническим неплательщиком?

Я думаю Алина Стрижак абсолютно правдиво обрисовала реальную ситуацию с этим отморозком.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:29

airmax78

Я тоже доверяю больше всех Алине Стрижак.

Что касается Сержа Марко , то он очень смахивает на мошенника со своим адвокатом Евгеном Линником ну и наверно кто-то из Сетама в теме
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:31

  zzzzzz написав:airmax78

Я тоже доверяю больше всех Алине Стрижак.

Что касается Сержа Марко , то он очень смахивает на мошенника со своим адвокатом Евгеном Линником ну и наверно кто-то из Сетама в теме

Дело в том, что для того, чтобы работать с такими отморозками, как этот заемщик, надо самому быть отморозком.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:39

  Serg-ik написав:Рыба-сом
Пора создать отдельную ветку: "Где плавать, где кататься лендлордам и прочим небедным людям, пока офисота мечтает о падении цен на недвиж"

Ого, так я тоже, оказывается, уже в когорту избранных нечаянно попал :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:53

Вести с полей

Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д, бонусом мягкое укачивание при прохождении груженых товарняков :). Ушла за 32500 в течении двух недель, из которых неделя торгов с потенциальными покупателями.

РС. Осталась очень довольна работой риелтора. Даже не ожидала, что такие бывают. Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.
Elensk
 
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