Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22

Рыба-сом

Пора создать отдельную ветку: "Где плавать, где кататься лендлордам и прочим небедным людям, пока офисота мечтает о падении цен на недвиж"

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери