Сколько он с Вас взял?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
каков портрет покупателя, в том числе психологический?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25
Понятия не имею. С потенциальными покупателями общался риелтор. В результате, квартиру купила семья переселенцев из зоны АТО, снимавшие 3 года квартиру в этом районе. Вменяемые люди среднего возраста, офисные сотрудники.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:31
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