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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.

Сколько он с Вас взял?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д,

каков портрет покупателя, в том числе психологический?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8362
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 676 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

  Serg-ik написав:
  Elensk написав:Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д,

каков портрет покупателя, в том числе психологический?


Понятия не имею. С потенциальными покупателями общался риелтор. В результате, квартиру купила семья переселенцев из зоны АТО, снимавшие 3 года квартиру в этом районе. Вменяемые люди среднего возраста, офисные сотрудники.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:31

  Serg-ik написав:
  Elensk написав:Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.

Сколько он с Вас взял?


Я даже не могу определиться, взял или доплатил :), т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Elensk
 
Повідомлень: 656
З нами з: 03.03.14
Подякував: 86 раз.
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