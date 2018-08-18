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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07
Elensk написав:
Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.
Сколько он с Вас взял?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:11
Elensk написав:
Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д,
каков портрет покупателя, в том числе психологический?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25
Serg-ik написав: Elensk написав:
Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д,
каков портрет покупателя, в том числе психологический?
Понятия не имею. С потенциальными покупателями общался риелтор. В результате, квартиру купила семья переселенцев из зоны АТО, снимавшие 3 года квартиру в этом районе. Вменяемые люди среднего возраста, офисные сотрудники.
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Elensk
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:31
Serg-ik написав: Elensk написав:
Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.
Сколько он с Вас взял?
Я даже не могу определиться, взял или доплатил
, т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
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Elensk
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:44
Elensk написав: Serg-ik написав: Elensk написав:
Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.
Сколько он с Вас взял?
Я даже не могу определиться, взял или доплатил
, т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП
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Faceless
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:49
Faceless написав:
Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП
Если учесть, что в 2011 она покупалась (не мной) за 50 куе, то дорожай с минусом получается
.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:50
Elensk написав: Serg-ik написав: Elensk написав:
Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.
Сколько он с Вас взял?
Я даже не могу определиться, взял или доплатил
, т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Вітаю. Ще півроку назад ми говорили про 30 куе за трьоху...
Всім процвітання!
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:54
Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:54
Faceless написав: Elensk написав: Serg-ik написав:
[quote="4472188:Elensk"Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.[/quote
Сколько он с Вас взял?
Я даже не могу определиться, взял или доплатил
, т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП
Насколько я помню, клубняк ПА550 не продавался. А тут вот пришла осень и ПА800 ушло.
Ну ок, сделаем поправку на то, что двухи по метру дороже трёх, что там м.б. какой-то ремонт получше чем у Захара, но все равно, получается, что 100 долларов на метре за полгода можно было сделать спокойно. Т.е. где-то 20-25% годовых в долларе.
Местные спекули проспали такую возможность!
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:57
Serg-ik написав:
Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.
Вот до чего людей жадные лендлорды довели своим постоянным повышением аренды.
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