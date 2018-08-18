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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22762277227822792280>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.

Сколько он с Вас взял?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д,

каков портрет покупателя, в том числе психологический?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

  Serg-ik написав:
  Elensk написав:Вот и попрощалась я с пресловутым хрущиком почти на Тампере. 39 м2, 5/5, вид на ж/д,

каков портрет покупателя, в том числе психологический?


Понятия не имею. С потенциальными покупателями общался риелтор. В результате, квартиру купила семья переселенцев из зоны АТО, снимавшие 3 года квартиру в этом районе. Вменяемые люди среднего возраста, офисные сотрудники.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:31

  Serg-ik написав:
  Elensk написав:Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.

Сколько он с Вас взял?


Я даже не могу определиться, взял или доплатил :), т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Serg-ik написав:
  Elensk написав:Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.

Сколько он с Вас взял?


Я даже не могу определиться, взял или доплатил :), т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:49

  Faceless написав:Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП


Если учесть, что в 2011 она покупалась (не мной) за 50 куе, то дорожай с минусом получается :).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:50

  Elensk написав:
  Serg-ik написав:
  Elensk написав:Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.

Сколько он с Вас взял?


Я даже не могу определиться, взял или доплатил :), т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).

Вітаю. Ще півроку назад ми говорили про 30 куе за трьоху...
:mrgreen: :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вітаю. Ще півроку назад ми говорили про 30 куе за трьоху...
:mrgreen: :mrgreen:

Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:54

  Faceless написав:
Elensk написав:
  Serg-ik написав:[quote="4472188:Elensk"Кому нужен нормальный специалист, могу поделиться контактами.[/quote
Сколько он с Вас взял?


Я даже не могу определиться, взял или доплатил :), т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП

Насколько я помню, клубняк ПА550 не продавался. А тут вот пришла осень и ПА800 ушло.
Ну ок, сделаем поправку на то, что двухи по метру дороже трёх, что там м.б. какой-то ремонт получше чем у Захара, но все равно, получается, что 100 долларов на метре за полгода можно было сделать спокойно. Т.е. где-то 20-25% годовых в долларе.
Местные спекули проспали такую возможность!
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:57

  Serg-ik написав:Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.

Вот до чего людей жадные лендлорды довели своим постоянным повышением аренды.
Gastarbaiter
 
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