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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:58
Elensk написав:
Я даже не могу определиться, взял или доплатил
, т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Договор с риелтором состоял в том, что вам на руки 29500, а остальная разница ему (риелтору) ?
Нехило так товарищ нахлобучил покупателей - 32500 за манюсенький 2-к хрущ...
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:01
vladimir07 написав:
Нехило так товарищ нахлобучил покупателей - 32500 за манюсенький 2-к хрущ...
хз ой как хз
может и не прогадали
я когда то продал на оболони гостинку так радовался как ребенок .... но потом ((((
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:01
Elensk написав: Faceless написав:
Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП
Если учесть, что в 2011 она покупалась (не мной) за 50 куе, то дорожай с минусом получается
.
Есть деньги на путешествия! Я б Париж сразу сьездил...
Всім процвітання!
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:16
Gastarbaiter написав: Serg-ik написав:
Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.
Вот до чего людей жадные лендлорды довели своим постоянным повышением аренды.
Это правда. Такую покупку люди могут сделать только в состоянии аффекта. Сам, после очередного повышения арендной платы, открыл ОЛХ и начал шариться по советской вторичке. Через пару дней отпустило.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:18
4e4ensxe написав: vladimir07 написав:
Нехило так товарищ нахлобучил покупателей - 32500 за манюсенький 2-к хрущ...
хз ой как хз
может и не прогадали
я когда то продал на оболони гостинку так радовался как ребенок .... но потом ((((
Меня жена уже тоже потихоньку начинает попиливать за то что подбил ее к продаже ее гостинки в одесских ипенях по штуцеру за квадрат.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:32
Serg-ik написав:
Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.
За неделю 7 просмотров и 3 реальных покупателя. Поэтому и пошел торг вверх. Еще один дозрел уже после оформления задатка(давал на 500 больше). Думаю, что стоит признать - цена была рыночной.
Востаннє редагувалось Elensk
в Чет 11 жов, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:33
Лендлорды, так что, кто-то смог поднять на недвиге 20% годовых в долларе за полгода?
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:35
vladimir07 написав:
Elensk написав:
Я даже не могу определиться, взял или доплатил
, т.к. продал дороже первоначальной цены (29500).
Договор с риелтором состоял в том, что вам на руки 29500, а остальная разница ему (риелтору) ?
Нехило так товарищ нахлобучил покупателей - 32500 за манюсенький 2-к хрущ...
Какие вы злые и подозрительные
.
Нет, комиссия риелтору составила оговоренный ранее процент, весь дополнительный профит достался мне. Говорю же, хороший риелтор
.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:46
Gastarbaiter написав: Serg-ik написав:
Не, ну а чего радоваться? Жизнь прижала людей и они купили какаху за большие деньги. 10 лет аренды оплатили одним махом.
Вот до чего людей жадные лендлорды довели своим постоянным повышением аренды.
Мои были идеальными арендаторами. Платили 5 тыс. за однушку в высотке на Русановке с видом на лавру, аренду им 3 года не повышали.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:53
Кароч, дно по хрущам прошли уже, кто не успел - тот опоздал, дальше только дорожать!
Делай что должен, и будь что будет.
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