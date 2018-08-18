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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2277227822792280

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Меня жена уже тоже потихоньку начинает попиливать за то что подбил ее к продаже ее гостинки в одесских ипенях по штуцеру за квадрат.


Жена неправа. В ипенях цены продолжают припадать. А в хороших местах хрущики уже дорожают. Я мониторю пр-т Шевченко, уже процентов +15-20% к ценам весны.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:29

  Рыба-сом написав:Кароч, дно по хрущам прошли уже, кто не успел - тот опоздал, дальше только дорожать!

Так категорично ...докази на стіл.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Рыба-сом написав:Кароч, дно по хрущам прошли уже, кто не успел - тот опоздал, дальше только дорожать!

Так категорично ...докази на стіл.

Читайте попередні дві сторінки. А ще місяців зо три тому тут Захару казали, що 3-кімнатний хрущ в тому ж районі буде за щастя за 30 тис злити. І сам він схилявся до тієї ж думки.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:04

  Рыба-сом написав:Захару казали,

Интересно, под каким ником он теперь на форуме? :wink:
Или переехал туда, где нет интернета?
l66
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:17

  Рыба-сом написав:Кароч, дно по хрущам прошли уже, кто не успел - тот опоздал, дальше только дорожать!

Очень красивый заброс на вентилятор получился,вспомнилась одна история из жизни,была у меня одна соседка,смотрю она творог несёт,чёрт меня дёрнул спросить:по чём брала?
Она грит с деревянным лицом,(точных цифр не помню,примерные цифры)30 за кило,жирный,классный,ярмарка рулит.
Я как школьник тоже захотел коктейль из детства(плюс сметана и сахар),пошёл спрашиваю у фермеров:сколько,один сказал 50,следующие 55.
А так красота выходит,крыша старого мотлоха,в Ж мира,па 800,ремонт уже ничего не решает,если даже он был,хотя кто в своём уме будет делать там ремонт не понятно,плюс новые сказки про арендаторов,главное же сказать,все поверили как школьники и понеслось по трубам приключения электроников,зато гордыня у учётки выше крыши поднялась,как я всех сделала,какая я самая хитрая в мире,подняли человеку самооценку :lol:
Ребята нет таких цен на омно тем более в дупе мира,а сказочка красивая,продаёшь за Х денег,вместо экспозиции и предложения тебе продают за 1.1Х,это что эскорт услуги высшего левела были,чаевые щедрые? Или на то она сказочка для лошков,что бы заказчик смеялсо от пуза над поверившими?
Адесский(поскотовский) юмор это огонь :lol:
Посмотрел пару домов,которые интересуют(до 10 лет отроду),цены на месте,немножко снижаются,но кол-во объяв упало в разы,вот и думаю,это распродали навес или рылы уже не тратятся на заманухи :?:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Faceless написав:Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП


Если учесть, что в 2011 она покупалась (не мной) за 50 куе, то дорожай с минусом получается :).


присоединяюсь к поздравлениям)
а сколько за это время она принесла аренды?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:32

  kingkongovets написав:присоединяюсь к поздравлениям)
а сколько за это время она принесла аренды?


У меня она была 4 года. В среднем 3 куе в год чистыми. Делала только предпродажную подготовку (отмыть, подкрасить, шторы/покрывала поменять, дверцы мебели подкрутить, прокладки в смесителях поменять, лампочки вкрутить) где-то на 5000 грн. Это все расходы за 4 года.
С 2011 до кризиса сдавалась в районе 450-500 у.е. в месяц.
Востаннє редагувалось Elensk в Чет 11 жов, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:41

  somilitark написав:Ребята нет таких цен на омно тем более в дупе мира


Вы меня утешили. А то глядя на торги покупателей, я уже думала, что продешевила :).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:46

форумний троль-рил "еленск" зробила вброс, а всі повелися :)
на стройдомі двушку в цьому регіоні недавно за 20000 продали...
Васенька
 
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