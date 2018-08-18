Жена неправа. В ипенях цены продолжают припадать. А в хороших местах хрущики уже дорожают. Я мониторю пр-т Шевченко, уже процентов +15-20% к ценам весны.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жена неправа. В ипенях цены продолжают припадать. А в хороших местах хрущики уже дорожают. Я мониторю пр-т Шевченко, уже процентов +15-20% к ценам весны.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:29
Так категорично ...докази на стіл.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:45
Читайте попередні дві сторінки. А ще місяців зо три тому тут Захару казали, що 3-кімнатний хрущ в тому ж районі буде за щастя за 30 тис злити. І сам він схилявся до тієї ж думки.
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:04
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:17
Очень красивый заброс на вентилятор получился,вспомнилась одна история из жизни,была у меня одна соседка,смотрю она творог несёт,чёрт меня дёрнул спросить:по чём брала?
Она грит с деревянным лицом,(точных цифр не помню,примерные цифры)30 за кило,жирный,классный,ярмарка рулит.
Я как школьник тоже захотел коктейль из детства(плюс сметана и сахар),пошёл спрашиваю у фермеров:сколько,один сказал 50,следующие 55.
А так красота выходит,крыша старого мотлоха,в Ж мира,па 800,ремонт уже ничего не решает,если даже он был,хотя кто в своём уме будет делать там ремонт не понятно,плюс новые сказки про арендаторов,главное же сказать,все поверили как школьники и понеслось по трубам приключения электроников,зато гордыня у учётки выше крыши поднялась,как я всех сделала,какая я самая хитрая в мире,подняли человеку самооценку
Ребята нет таких цен на омно тем более в дупе мира,а сказочка красивая,продаёшь за Х денег,вместо экспозиции и предложения тебе продают за 1.1Х,это что эскорт услуги высшего левела были,чаевые щедрые? Или на то она сказочка для лошков,что бы заказчик смеялсо от пуза над поверившими?
Адесский(поскотовский) юмор это огонь
Посмотрел пару домов,которые интересуют(до 10 лет отроду),цены на месте,немножко снижаются,но кол-во объяв упало в разы,вот и думаю,это распродали навес или рылы уже не тратятся на заманухи
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
присоединяюсь к поздравлениям)
а сколько за это время она принесла аренды?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:32
У меня она была 4 года. В среднем 3 куе в год чистыми. Делала только предпродажную подготовку (отмыть, подкрасить, шторы/покрывала поменять, дверцы мебели подкрутить, прокладки в смесителях поменять, лампочки вкрутить) где-то на 5000 грн. Это все расходы за 4 года.
С 2011 до кризиса сдавалась в районе 450-500 у.е. в месяц.
Востаннє редагувалось Elensk в Чет 11 жов, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:41
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:46
форумний троль-рил "еленск" зробила вброс, а всі повелися
на стройдомі двушку в цьому регіоні недавно за 20000 продали...
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