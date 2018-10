Додано: Чет 11 жов, 2018 18:20

Elensk написав: Faceless написав: Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП Клубные дома у купели дорожают, не то что какой то там ЦП



Если учесть, что в 2011 она покупалась (не мной) за 50 куе, то дорожай с минусом получается . Если учесть, что в 2011 она покупалась (не мной) за 50 куе, то дорожай с минусом получается



присоединяюсь к поздравлениям)

а сколько за это время она принесла аренды? присоединяюсь к поздравлениям)а сколько за это время она принесла аренды?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.