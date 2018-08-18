Додано: Чет 11 жов, 2018 18:17

Рыба-сом написав: Кароч, дно по хрущам прошли уже, кто не успел - тот опоздал, дальше только дорожать! Кароч, дно по хрущам прошли уже, кто не успел - тот опоздал, дальше только дорожать!

Очень красивый заброс на вентилятор получился,вспомнилась одна история из жизни,была у меня одна соседка,смотрю она творог несёт,чёрт меня дёрнул спросить:по чём брала?Она грит с деревянным лицом,(точных цифр не помню,примерные цифры)30 за кило,жирный,классный,ярмарка рулит.Я как школьник тоже захотел коктейль из детства(плюс сметана и сахар),пошёл спрашиваю у фермеров:сколько,один сказал 50,следующие 55.А так красота выходит,крыша старого мотлоха,в Ж мира,па 800,ремонт уже ничего не решает,если даже он был,хотя кто в своём уме будет делать там ремонт не понятно,плюс новые сказки про арендаторов,главное же сказать,все поверили как школьники и понеслось по трубам приключения электроников,зато гордыня у учётки выше крыши поднялась,как я всех сделала,какая я самая хитрая в мире,подняли человеку самооценкуРебята нет таких цен на омно тем более в дупе мира,а сказочка красивая,продаёшь за Х денег,вместо экспозиции и предложения тебе продают за 1.1Х,это что эскорт услуги высшего левела были,чаевые щедрые? Или на то она сказочка для лошков,что бы заказчик смеялсо от пуза над поверившими?Адесский(поскотовский) юмор это огоньПосмотрел пару домов,которые интересуют(до 10 лет отроду),цены на месте,немножко снижаются,но кол-во объяв упало в разы,вот и думаю,это распродали навес или рылы уже не тратятся на заманухи