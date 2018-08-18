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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2278227922802281

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:18

  airmax78 написав:Комрады, остыньте с поскотом. Не то чтобы меня это задевает, но просто смешно мне это читать, учитывая что в первый раз я побывал на поскоте уже в довольно зрелом возрасте.


Так это камешек в мой огород :).
Правда, я как настоящий рыл (по мнению местного сообщества) живу правильно, практически на Французском бульваре :)

Кстати, может у кого есть хорошие риелторы в Одессе? Буду благодарна за контакт.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:29

Elensk Проверьте плз личку.
На поскот тут поселили меня. С легкой руки бывалого. Видимо, на поскоте жить западло, типа как на Троещине, и меня это должно было задеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/5IpV6qoKJvk

О великах и пробках в городе.
... нет слов....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:сказочка красивая,продаёшь за Х денег,вместо экспозиции и предложения тебе продают за 1.1Х,это что эскорт услуги высшего левела были,чаевые щедрые?


У меня были несколько раз продажи выше чем хотел изначально с появлением 2-го, 3-го покупателя. Так что удивительного не вижу.
Раз перебивали мой задаток. Вернули задаток + 750 кажется. То есть продавец и тогда получил больше чем рассчитывал.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

за пол года закрыто 700 отделений банков
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

надобраніч
https://youtu.be/iJhSZzDnoJA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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