Так это камешек в мой огород .
Правда, я как настоящий рыл (по мнению местного сообщества) живу правильно, практически на Французском бульваре
Кстати, может у кого есть хорошие риелторы в Одессе? Буду благодарна за контакт.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:18
Так это камешек в мой огород .
Правда, я как настоящий рыл (по мнению местного сообщества) живу правильно, практически на Французском бульваре
Кстати, может у кого есть хорошие риелторы в Одессе? Буду благодарна за контакт.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:29
Elensk Проверьте плз личку.
На поскот тут поселили меня. С легкой руки бывалого. Видимо, на поскоте жить западло, типа как на Троещине, и меня это должно было задеть.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О великах и пробках в городе.
... нет слов....
Всім процвітання!
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня были несколько раз продажи выше чем хотел изначально с появлением 2-го, 3-го покупателя. Так что удивительного не вижу.
Раз перебивали мой задаток. Вернули задаток + 750 кажется. То есть продавец и тогда получил больше чем рассчитывал.
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
за пол года закрыто 700 отделений банков
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надобраніч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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