Elensk Проверьте плз личку.
На поскот тут поселили меня. С легкой руки бывалого. Видимо, на поскоте жить западло, типа как на Троещине, и меня это должно было задеть.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:29
Elensk Проверьте плз личку.
На поскот тут поселили меня. С легкой руки бывалого. Видимо, на поскоте жить западло, типа как на Троещине, и меня это должно было задеть.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О великах и пробках в городе.
... нет слов....
Всім процвітання!
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня были несколько раз продажи выше чем хотел изначально с появлением 2-го, 3-го покупателя. Так что удивительного не вижу.
Раз перебивали мой задаток. Вернули задаток + 750 кажется. То есть продавец и тогда получил больше чем рассчитывал.
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надобраніч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:52
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:55
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто бы мог подумать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:37
А что будет, когда до Киева доберется carsharing? "Продам колеса оптом"?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так он давно добрался - гетьман кары вижу в центре каждый день, вроде все норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:08
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.
|