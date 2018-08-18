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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2279228022812282

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:39

  airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.


рай для розничной торговли)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:41

  airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.

Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7.....
Ну шо сказать, це п...ц.
Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.

Скоро вообще за свои фантики ничего не купят.
Пилите, Шура, пилите! (с) :mrgreen:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43649 ... isa-v-mire
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