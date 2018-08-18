рай для розничной торговли)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:39
рай для розничной торговли)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:41
Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7.....
Ну шо сказать, це п...ц.
Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро вообще за свои фантики ничего не купят.
Пилите, Шура, пилите! (с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/43649 ... isa-v-mire
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