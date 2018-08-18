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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228022812282228322842285>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:39

  airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.


рай для розничной торговли)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:41

  airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.

Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7.....
Ну шо сказать, це п...ц.
Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.

Скоро вообще за свои фантики ничего не купят.
Пилите, Шура, пилите! (с) :mrgreen:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43649 ... isa-v-mire
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:44

  Первый написав:
  airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.

Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7.....
Ну шо сказать, це п...ц.
Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.

так бери на всю каклэту, та ще позич в тещи , бо фворточка возміжностіє уйде в мінулє, а ти опіздаєш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:57

  flyman написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/
Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.

Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7.....
Ну шо сказать, це п...ц.
Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.

так бери на всю каклэту, та ще позич в тещи , бо фворточка возміжностіє уйде в мінулє, а ти опіздаєш.


Що саме брати?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:03

  Первый написав:Що саме брати?

Смарт плазу Г по 1700.
Перепродадите по 3000...
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:04

Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )

https://setam.net.ua/article/dobrovilni ... tbank-1017
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:07

  UA написав:
  Первый написав:Що саме брати?

Смарт плазу Г по 1700.
Перепродадите по 3000...


Горизонт 4 года.... Я пас.
Голосеевская площадь, для людей с 3 куе за квадрат, це Ж.О.ПА СВІТУ.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:12

  kingkongovets написав:
рай для розничной торговли)

Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл.
Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин.
(открываются в конце года... многим придется закрыться)
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:15

  Первый написав:
  UA написав:
  Первый написав:Що саме брати?

Смарт плазу Г по 1700.
Перепродадите по 3000...


Горизонт 4 года.... Я пас.
Голосеевская площадь, для людей с 3 куе за квадрат, це Ж.О.ПА СВІТУ.

Тарян через 4 года будет по 7000-8000, а тут вы, с Г по 3000.
UA
 
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