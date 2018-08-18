Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/ Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.
рай для розничной торговли)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/ Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.
Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7..... Ну шо сказать, це п...ц. Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.
airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/ Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.
Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7..... Ну шо сказать, це п...ц. Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.
так бери на всю каклэту, та ще позич в тещи , бо фворточка возміжностіє уйде в мінулє, а ти опіздаєш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/ Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.
Смарт плаза на голосеевской старт на котловане с 1,5-1,7..... Ну шо сказать, це п...ц. Як і прогнозувалося, час коли можна було купити доступну квартиру йде у минуле. Хто не встиг, то йому дохтор захар і ко.
так бери на всю каклэту, та ще позич в тещи , бо фворточка возміжностіє уйде в мінулє, а ти опіздаєш.
Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )