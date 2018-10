Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:39

airmax78 написав: https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/

Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами. https://gdevkievezhithorosho.com/2018/10/осенние-предложения-2-проекты-столичн/amp/Серебряная миля, судя по всему, будет одной большой пешеходной зоной. Правда с очень узкими тротуарами.



рай для розничной торговли) рай для розничной торговли)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.