Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )
Зато во вложении есть договор, а в договоре прописано будет на основании чего Приват собственник. Как по мне подводных камней становиться меньше и меньше но выставление на торги на 3 раз последний. Может уже есть покупатель на пул квартир, кто знает...)))
kingkongovets написав: рай для розничной торговли)
Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл. Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин. (открываются в конце года... многим придется закрыться)
а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет) а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )
zzzzzz написав:Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )
kingkongovets написав: рай для розничной торговли)
Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл. Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин. (открываются в конце года... многим придется закрыться)
а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет) а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка
а що так, очко заграло, орендатори з"їдуть, пенсія лендлорда протухне? з вєліка прийдеться в офісне крісло пересісти?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав: рай для розничной торговли)
Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл. Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин. (открываются в конце года... многим придется закрыться)
а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет)
Если где платежеспособных добавится, то где - то их убавится. Давайте будем реалистами. Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.
zzzzzz написав:Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )
kingkongovets написав: рай для розничной торговли)
Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл. Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин. (открываются в конце года... многим придется закрыться)
а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет) а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка