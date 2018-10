Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:17

UA написав: kingkongovets написав:

рай для розничной торговли) рай для розничной торговли)

Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл.

Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин.

(открываются в конце года... многим придется закрыться) Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл.Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин.(открываются в конце года... многим придется закрыться)



а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят

весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл

так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет)

а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулятвесь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейлтак шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет)а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.